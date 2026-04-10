TP.HCM có thêm 2 hội chuyên biệt hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh 10/04/2026 17:44

(PLO)- Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sức khỏe.

Chiều 10-4, tại TP.HCM, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.HCM (HCM-SME) đã thông tin về quyết định thành lập Hội doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm - sức khỏe xanh (Green HCM-SME). Đồng thời tổ chức Đại hội lần thứ nhất đối với Green HCM-SME. Dịp này, đại hội đã bầu ông Châu Minh Chinh làm Chủ tịch Green HCM SME nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển xanh

Phát biểu tại đại hội, ông Châu Minh Chinh nhấn mạnh: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sức khỏe.

Đây không chỉ là ngành kinh tế đơn thuần mà còn là ngành liên quan trực tiếp đến chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ sau.

"Chính vì vậy, việc hình thành Hội Green HCM-SME không đơn thuần là thêm một tổ chức mà tạo ra một hệ sinh thái kết nối, chia sẻ, nâng tầm doanh nghiệp xanh. Từ đó định hình tư duy phát triển bền vững cho cộng đồng SME, thúc đẩy doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị thật, sản phẩm thật, trách nhiệm thật"- ông Chinh nói.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, HCM-SME cũng công bố lễ ra mắt Hội Net Zero Việt Nam - châu Á nhằm mở rộng hệ sinh thái kết nối, đặc biệt hướng đến hợp tác quốc tế, giao thương và phát triển chuỗi giá trị.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HCM-SME. Ảnh: THU HÀ

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HCM-SME cũng bày tỏ, sau sáp nhập, hiệp hội đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở đa dạng lĩnh vực ngành nghề.

Chính vì thế, việc chấp thuận thành lập hai hội nêu trên được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho cộng đồng SME

Theo HCM-SME, tại TP.HCM doanh nghiệp SME chiếm đến 98%, là xương sống của nền kinh tế vùng, giữ vai trò then chốt trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ và logistics...

Dù vậy hiện nay, các doanh nghiệp đang chịu nhiều tác động từ biến động quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu và chi phí logistics leo thang.

Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) trong quý I-2026 cũng chỉ ra: 54,5% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh trong khi 41% chịu áp lực từ chi phí vận chuyển tăng đột biến. Trong đó, gần 48% doanh nghiệp phản ánh phải vay vốn với lãi suất cao, trong bối cảnh điều kiện tiếp cận tín dụng ngày càng chặt chẽ.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: THU HÀ

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME kỳ vọng được hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong quá trình chuyển đổi xanh bao gồm tiếp cận tín dụng ưu đãi, đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, logistics xanh. Đây được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía hội, ông Chinh nhấn mạnh sẽ tạo cầu nối xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp SME. Đồng thời phối hợp với các bên để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị.

Ông Phạm Xuân Huy, Phụ trách nhóm khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng số Vikki cũng thông tin, ngân hàng cam kết sát cánh cùng cộng đồng SME trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tài chính, mở rộng cơ hội hợp tác và xây dựng hệ tính thái minh bạch, bền vững.

Trong thời gian qua, Vikki luôn triển khai nhiều nhóm sản phẩm cho doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xanh.

Đơn cử như cung cấp thẻ tín dụng doanh nghiệp với hạn mức lên đến 5 tỉ đồng, ưu đãi chi lương, và tài trợ xuất nhập khẩu lên đến 90% giá trị tài sản. Ngoài ra còn có giải pháp khác liên quan tới logistics, hệ thống eBanking hiện đại, giúp doanh nghiệp truy vấn dòng tiền thời gian thực và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch...