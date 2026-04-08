Nông dân Gia Lai vượt 'bão' giá dầu nhờ điện mặt trời 08/04/2026 07:07

(PLO)-Nhiều gia đình nông dân ở Gia Lai áp dụng nhiều mô hình tưới nước từ điện lưới, điện mặt trời hiệu quả giữa lúc giá xăng dầu đang tăng cao.

Nắng nóng đang ngày càng gay gắt trong khi giá xăng dầu liên tục “leo thang” khiến chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao. Trước khó khăn đó, nhiều nông dân tại Gia Lai linh động ứng dụng điện mặt trời, tưới tự động để giảm chi phí, tăng hiệu suất.

Một dàn năng lượng, chạy ba máy bơm

Dưới cái nắng oi ả của tháng 4, tại làng Dnâu, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ông Hà Giang Nam vẫn thảnh thơi vận hành hệ thống máy bơm tưới cho 5 ha cà phê của gia đình.

Thay vì tiếng máy nổ chạy dầu xình xịch như trước, hệ thống máy bơm điện chạy êm ru nhờ nguồn năng lượng từ các tấm pin mặt trời.

Ông Hà Giang Nam tưới cà phê không lo tiêu tốn tiền dầu chạy máy nhờ lắp pin năng lượng mặt trời. Ảnh: LK.

Theo ông Nam, trước đây mỗi mùa tưới, gia đình ông tiêu tốn khoảng 40 triệu đồng cho chi phí dầu diesel, nhân công. "Từ khi tôi mạnh dạn đầu tư gần 60 triệu đồng lắp 32 tấm pin năng lượng mặt trời, áp lực chi phí giảm rõ rệt. Giờ đây, ngay trong những ngày nắng cao điểm, dàn pin vẫn đủ sức kéo cùng lúc ba máy bơm chạy phà phà" - ông Nam phấn khởi nói.

Để tận dụng tối đa nguồn điện dư thừa, ông Nam còn lắp đặt thêm máy sấy nông sản dưới dàn pin. Theo ông, nếu không thay đổi phương thức sản xuất, với giá dầu cao như hiện nay thì nông dân rất khó có lời.

Dàn năng lượng mặt trời của ông Hà Giang Nam có thể dùng cho ba máy bơm cùng lúc.

Tương tự, anh Lê Sỹ Thao (ngụ làng Dnâu) cũng vừa chi 65 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất 10 kW. Với 16 tấm pin, anh Thao hoàn toàn chủ động nguồn điện tưới cho một ha cà phê, tám sào chanh dây mà không còn phải lo lắng theo dõi giá dầu mỗi ngày.

Không chỉ chuyển đổi nguồn năng lượng, việc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, điều khiển từ xa cũng đang trở thành xu hướng mới của nhà nông Gia Lai.

Ông Phạm Phú Tám áp dụng hệ thống phun sương vào vườn thơm, cà phê giúp giảm chi phí nhân công, nhiên liệu, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất.

Ông Phạm Phú Tám, ở làng Dnâu, nói ông đã dần từ bỏ phương thức tưới truyền thống để chuyển sang hệ thống béc phun tự động chạy bằng điện. Kết quả mang lại vượt ngoài mong đợi: Chi phí thực tế giảm 2/3, trong khi thời gian chăm sóc giảm đến 50%.

"Giờ tôi ngồi nhà cũng có thể điều khiển việc tưới cây qua điện thoại, rất tiện lợi. Tôi đã hoàn toàn chuyển đổi phương thức vận hành máy bơm, tưới dí sang tưới nhỏ giọt và phun sương cho ba ha cà phê và một ha thơm. Tốn ít vốn ban đầu nhưng hiệu quả thì dài lâu”– ông Tám chia sẻ.

Giải pháp hay trong cơn "bão giá"

Theo ông Nguyễn Đức Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bờ Ngoong, xã này hiện có hơn 50% diện tích cà phê, hoa màu đã áp dụng mô hình tưới tiết kiệm. Trong đó, khoảng 2.500 ha tưới bằng điện lưới, gần 1.000 ha áp dụng hệ thống điện mặt trời.

"Việc lắp đặt hệ thống này khá dễ dàng, chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn so với hiệu quả lâu dài. Đây là hướng đi rất hiệu quả cho nông dân trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao" - ông Sáng nói.

Với chi phí khoảng 60 triệu đồng, nông dân có thể lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm dùng cho nhiều năm.

Theo ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, trung tâm đã triển khai nhiều mô hình về tưới nước tiết kiệm cho cây công nghiệp, hoa màu. Đến nay, người dân đã áp dụng, nhân rộng mô hình này rất nhiều và mang lại hiệu quả cao.

Ông Hùng đánh giá trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao, các mô hình này mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc áp dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt, phun sương đã giúp nông dân giảm chi phí nhân công, nhiên liệu; giảm thời gian; tiết kiệm nguồn nước tưới.

Mô hình tưới nước nhỏ giọt, phun sương được ứng dụng rộng rãi tại Gia Lai.

Ông Hùng nói việc nông dân tự sáng tạo, lắp đặt dàn năng lượng mặt trời để vận hành máy bơm là một bước tiến đáng ghi nhận. Đồng thời, kết hợp với công nghệ số, điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại, sẽ giúp nông dân giải phóng sức lao động, chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp hiệu quả.

“Việc áp dụng công nghệ vào sản xuất là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế. Chỉ cần mở van hoặc điều khiển từ xa qua app cũng có thể làm việc một cách nhẹ nhàng, hiệu suất vượt trội”- ông Hùng nói.