Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia "Đại ngàn chạm biển xanh" vào tâm điểm truyền thông 05/04/2026 14:27

Ngày 5-4, tại ngày hội du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tham gia gian hàng quảng bá chuỗi hoạt động kích cầu du lịch mùa hè và điểm đến năng động, giàu bản sắc trong năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh".

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai tham gia gian hàng quảng bá tại ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 22.

Ngày hội du lịch TP.HCM có chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”, quy tụ hơn 150 gian hàng đến từ hơn 20 tỉnh, TP cùng các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tham gia gian hàng giới thiệu thông tin, trưng bày biểu tượng năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gian hàng trang trí các hình ảnh giới thiệu về điểm đến, sản phẩm du lịch Gia Lai gồm danh thắng (biển Kỳ Co, núi lửa Chư Đang Ya), các sản phẩm OCOP, thông tin sản phẩm du lịch, đặc sản của tỉnh Gia Lai, ấn phẩm giới thiệu các dự án đầu tư của tỉnh Gia Lai, các dịch vụ du lịch, hoạt động chuyển đổi số du lịch…

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống, võ thuật cổ truyền Bình Định.

Đồng thời, giới thiệu, chào bán sản phẩm du lịch, các chương trình khuyến mãi, giảm giá của doanh nghiệp du lịch Gia Lai tham gia, phát miễn phí các ấn phẩm, tài liệu.

Cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nhạc cụ truyền thống và biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định đã thú hút đông đảo du khách tham quan.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ga Lai, trong năm du lịch quốc gia, Gia Lai đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, du lịch tiếp tục có bước đột phá khi chỉ trong ba tháng đầu năm đã đón hơn 4,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 8.710 tỉ đồng, tăng 17%.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, gian hàng của tỉnh được đánh giá cao tại sự kiện và đã có hàng ngàn du khách, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến tham quan, tìm hiểu, xúc tiến các hoạt động quảng bá du lịch.

Hầu hết các đại biểu, du khách rất ấn tượng và có kế hoạch tham quan du lịch Gia Lai trong dịp hè này, đây được xem là tín hiệu rất tích cực cho năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.