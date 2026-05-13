Nâng cao lối sống xanh và bảo vệ môi trường cho trẻ nhỏ 13/05/2026 10:53

(PLO)- Nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” đã chính thức được phát động.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 9-2026. Trong thời gian này, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm bằng cách thực hiện video clip ngắn chia sẻ hiểu biết và thực hành liên quan đến bảo vệ môi trường.

Thông qua cách tiếp cận tích hợp giữa giáo dục, trải nghiệm và truyền thông, cuộc thi không chỉ hướng tới hình thành nhận thức cho trẻ mà còn tạo ra sân chơi sáng tạo, bổ ích trong dịp hè sắp tới. Đây cũng là không gian để các em rèn luyện kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ số tích cực, phù hợp định hướng phát triển năng lực học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phan Việt Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh cuộc thi không chỉ là sân chơi kỹ năng mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cho thế hệ trẻ.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng sẽ giúp trẻ nhỏ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Ảnh: TRÀ MY

Chương trình thuộc khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Công ty Nestlé Việt Nam, cùng sự phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại Công ty Nestlé Việt Nam nhận định: “Chúng tôi tin rằng những giá trị và thói quen tốt được hình thành từ khi còn đi học sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành. Khi trẻ em biết quan tâm đến môi trường xung quanh và có ý thức với cộng đồng, các em sẽ trở thành những công dân tự tin và có trách nhiệm. Những chương trình như cuộc thi này sẽ góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, có ý thức và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước”.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026. Tại đây, ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng cho cá nhân và tập thể nhằm vinh danh những “Đại sứ Lối sống xanh” và “Trường Xanh tiêu biểu” có sáng kiến xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường.