Giải bài toán nước sạch từ sức sáng tạo của giới trẻ 24/04/2026 11:27

(PLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân, việc nâng cao nhận thức và huy động nguồn lực xã hội để bảo vệ nguồn nước sạch đã trở thành yêu cầu cấp bách.

Hiện nay, tài nguyên nước tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiệm trọng như ô nhiễm, suy giảm và khai thác chưa bền vững, gây tác động đến đời sống người dân và sự phát triển lâu dài của môi trường.

Thực trạng này được ông Lâm Tùng, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam (VNUS) chia sẻ tại hội thảo “Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững”.

Hội thảo diễn ra vào ngày 23-4 tại Cần Thơ, đây đồng thời là chương trình nằm trong dự án “Chung tay vì nguồn nước sạch” do VNUS phối hợp với Tập đoàn TCP triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về những thách thức nghiêm trọng mà tài nguyên nước đang đối mặt như ô nhiễm, xâm nhập mặn và khai thác thiếu bền vững. Cùng với đó, khả năng tiếp cận nước sạch của người dân còn hạn chế, đặc biệt tại các khu vực biên giới hoặc vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia tại hội thảo nhấn mạnh nước sạch không còn là tài nguyên vô tận mà là yếu tố sống còn. Do đó, ngoài việc đồng hành từ phía Nhà nước, doanh nghiệp, người dân thì việc nâng cao nhận thức cho giới trẻ được xem là chìa khóa để thay đổi.

Ông Lâm Tùng nhấn mạnh: Học sinh, sinh viên không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là lực lượng nòng cốt tạo ra những thay đổi tích cực thông qua nhận thức, hành động và chính chuyên môn của mình trong việc bảo vệ, sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả hơn.

Việc nâng cao nhận thức cho giới trẻ được xem là chìa khóa để thay đổi cách sử dụng và bảo vệ nguồn nước hiệu quả. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

"Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ khơi dậy nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo gắn với bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời, các sản phẩm nghiên cứu và giải pháp được xây dựng sẽ có tính ứng dụng thực tiễn, giúp các bạn đưa kiến thức vào giải quyết những vấn đề cụ thể"- ông Tùng nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại, Tập đoàn TCP chia sẻ: Nước là nền tảng sức khỏe, sinh kế và tương lai của mỗi cộng đồng, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ song hành và gắn với trách nhiệm xã hội, cộng đồng và môi trường.

Dù vậy, các chuyên gia nhìn nhận việc chuyển biến từ nhận thức sang hành động thực tế vẫn còn khoảng cách khá lớn. Vì thế, với cách tiếp cận kết hợp giữa giáo dục và giải pháp thực tiễn, dự án được kỳ vọng lan tỏa lối sống có trách nhiệm, chung tay gìn giữ nguồn nước sạch cho tương lai bền vững của Việt Nam.