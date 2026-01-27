Giải thưởng Tinh hoa Việt: Hòa Minzy giành 'cú đúp' giải thưởng Ca sĩ của năm và MV của năm

Tối 26-1, báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA tổ chức Giải thưởng Tinh hoa Việt.
Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập báo Đại đoàn Kết, cho biết Giải thưởng Tinh hoa Việt là nỗ lực cụ thể hóa sứ mệnh của báo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
“Giải thưởng không hướng tới sự hào nhoáng nhất thời mà tập trung tôn vinh những giá trị bền vững được hình thành từ lao động sáng tạo nghiêm túc, chiều sâu tư tưởng và khả năng lan tỏa xã hội, trong đó đề cao chuẩn mực nghề nghiệp, chiều sâu văn hóa và sự công tâm trong thẩm định” - ông Trương Thành Trung nhận định.
Theo ông Trương Thành Trung, quy trình tổ chức và chấm chọn Giải thưởng Tinh hoa Việt được triển khai nghiêm túc, minh bạch, với sự tham gia của các nhà báo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ uy tín và sự đồng hành trách nhiệm của công chúng.
“Lần đầu tiên tổ chức với quy mô toàn quốc, Giải thưởng Tinh hoa Việt thu hút số lượng lớn đề cử ở nhiều lĩnh vực. Các hạng mục được xây dựng khoa học, bao quát từ sáng tạo đương đại đến bảo tồn, lan tỏa giá trị truyền thống.
Nhiều tác phẩm, công trình và cá nhân được vinh danh thể hiện chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, bản sắc văn hóa và tinh thần trách nhiệm xã hội, qua đó khẳng định uy tín và giá trị bền vững của Giải thưởng Tinh hoa Việt” - ông Trương Thành Trung cho hay.
Được biết, Giải thưởng năm nay quy tụ 70 đề cử tiêu biểu, phản ánh sự giao thoa đa dạng của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, từ hàn lâm đến đại chúng, từ truyền thống đến đương đại.
Được vinh danh ở hạng mục “Ca sĩ của năm” tại lễ trao giải, Hòa Minzy cho biết ngay từ khi nghe tên Giải thưởng Tinh hoa Việt, cô đã mong muốn có cơ hội được xướng tên, bởi luôn tự hào là một nghệ sĩ Việt Nam.
Nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn người dân thôn Lạc Xá (tỉnh Bắc Ninh) cùng ê-kíp đã đồng hành, góp phần tạo nên MV “Bắc Bling” mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Hòa Minzy khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với giải thưởng.
Danh sách Giải thưởng Tinh hoa Việt
* Hạng mục Tinh hoa Âm nhạc (do khán giả bình chọn):
- Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng)
- MV của năm: MV Bắc Bling
- Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Hùng
- Ca sĩ của năm: Hòa Minzy
- Album của năm: Made in Vietnam - DTAP
- Nhà sản xuất âm nhạc của năm: Nhóm DTAP
- Chương trình biểu diễn của năm: Concert Quốc gia - Tổ quốc trong tim
* Hạng mục Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực (do Hội đồng giám khảo và Hội đồng nhà báo bình chọn)
- Tinh hoa Văn học: Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) - nhà văn Phan Thị Vàng Anh
- Tinh hoa Sân khấu: Vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo
- Tinh hoa Mỹ thuật: Triển lãm Đồng chìm đáy nước - họa sĩ Ca Lê Thắng
- Tinh hoa Điện ảnh: Phim Mưa đỏ - đạo diễn Đặng Thái Huyền
- Tinh hoa Sáng tạo: Chương trình Chào Show
- Bảo tồn di sản văn hoá nghệ thuật: Sách Di tích quốc gia đặc biệt - Chùa Việt - Chủ biên: Nguyễn Văn Hùng
- Lan toả văn hóa Việt: Chương trình Chào Show
- Tinh hoa Cống hiến: Nhạc sĩ Phạm Tuyên