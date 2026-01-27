Giải thưởng Tinh hoa Việt: Hòa Minzy giành 'cú đúp' giải thưởng Ca sĩ của năm và MV của năm 27/01/2026 05:49

(PLO)- Với ca khúc “Bắc Bling”, Hòa Minzy được vinh danh Ca sĩ của năm và MV của năm, ghi dấu ấn nổi bật tại Giải thưởng Tinh hoa Việt.

Tối 26-1, báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA tổ chức Giải thưởng Tinh hoa Việt.

Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập báo Đại đoàn Kết, cho biết Giải thưởng Tinh hoa Việt là nỗ lực cụ thể hóa sứ mệnh của báo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

“Giải thưởng không hướng tới sự hào nhoáng nhất thời mà tập trung tôn vinh những giá trị bền vững được hình thành từ lao động sáng tạo nghiêm túc, chiều sâu tư tưởng và khả năng lan tỏa xã hội, trong đó đề cao chuẩn mực nghề nghiệp, chiều sâu văn hóa và sự công tâm trong thẩm định” - ông Trương Thành Trung nhận định.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa phải) cùng ông ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập báo Đại đoàn Kết trao giải Tinh hoa cống hiến cho nhà báo Phạm Hồng Tuyến, thay mặt nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải. Ảnh: BTC

Theo ông Trương Thành Trung, quy trình tổ chức và chấm chọn Giải thưởng Tinh hoa Việt được triển khai nghiêm túc, minh bạch, với sự tham gia của các nhà báo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ uy tín và sự đồng hành trách nhiệm của công chúng.

“Lần đầu tiên tổ chức với quy mô toàn quốc, Giải thưởng Tinh hoa Việt thu hút số lượng lớn đề cử ở nhiều lĩnh vực. Các hạng mục được xây dựng khoa học, bao quát từ sáng tạo đương đại đến bảo tồn, lan tỏa giá trị truyền thống.

Ca sĩ Hòa Minzy giành hai giải Ca sĩ của năm và MV của năm với ca khúc “Bắc Bling”. Ảnh: BTC

Nhiều tác phẩm, công trình và cá nhân được vinh danh thể hiện chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, bản sắc văn hóa và tinh thần trách nhiệm xã hội, qua đó khẳng định uy tín và giá trị bền vững của Giải thưởng Tinh hoa Việt” - ông Trương Thành Trung cho hay.

Ê kíp phim "Mưa đỏ" nâng cúp giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 với chiến thắng "Tinh hoa điện ảnh". Ảnh: BTC

Được biết, Giải thưởng năm nay quy tụ 70 đề cử tiêu biểu, phản ánh sự giao thoa đa dạng của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, từ hàn lâm đến đại chúng, từ truyền thống đến đương đại.

Được vinh danh ở hạng mục “Ca sĩ của năm” tại lễ trao giải, Hòa Minzy cho biết ngay từ khi nghe tên Giải thưởng Tinh hoa Việt, cô đã mong muốn có cơ hội được xướng tên, bởi luôn tự hào là một nghệ sĩ Việt Nam.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn người dân thôn Lạc Xá (tỉnh Bắc Ninh) cùng ê-kíp đã đồng hành, góp phần tạo nên MV “Bắc Bling” mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Hòa Minzy khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với giải thưởng.