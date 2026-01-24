Bí ẩn bức họa nghi là bản đồ cổ sau lớp sơn trong Kinh thành Huế 24/01/2026 10:27

(PLO)- Trong quá trình bóc tách lớp sơn tường để tu bổ di tích Khâm Thiên Giám (TP Huế), đơn vị thi công bất ngờ phát hiện một bức họa dạng bản đồ có chứa chữ Hán, Việt và Pháp.

Ngày 24-1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết vừa ghi nhận việc xuất hiện một bức họa cổ tại di tích Khâm Thiên Giám. Công trình này tọa lạc bên trong Kinh thành Huế, tại đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, TP Huế.

Các đơn vị thi công đang thực hiện tu bổ di tích Khâm Thiên Giám (TP Huế).

Trước đó, khi tiến hành vệ sinh và bóc tách các lớp sơn cũ trên tường để phục vụ công tác trùng tu, những người thợ đã phát hiện một bức họa có hình thức giống bản đồ.

Bức vẽ được thể hiện bằng nét màu đen, bao gồm nhiều ký hiệu và dòng chữ thuộc ba hệ ngôn ngữ: chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp.

Trong đó, số lượng chữ Hán chiếm đa số. Phía trên cùng bức tường có dòng chữ Hán kích thước lớn. Tuy nhiên do tác động của thời gian, một số nét đã bị phai mờ.

Đối với phần chữ Việt, nội dung nhắc đến các địa danh quen thuộc tại địa phương như An Cựu, Lợi Nông. Riêng phần chữ Pháp có nội dung đề cập đến một tuyến đường sắt.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết Trung tâm sẽ tổ chức khảo sát tổng thể, kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường và hạng mục bên trong di tích.

Nội dung bức họa sẽ được nghiên cứu sâu nhằm phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và làm rõ thêm các giá trị lịch sử của công trình.