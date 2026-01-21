Diện mạo mới tại ngôi trường duy nhất trụ vững sau 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị

(PLO)- Là chứng tích hiếm hoi còn trụ vững sau 81 ngày đêm khói lửa tại Thành cổ Quảng Trị, di tích Trường Bồ Đề vừa được gia cố, tu bổ để đón du khách tham quan.
Trong 81 ngày đêm "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, thị xã Quảng Trị phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử. Giữa vùng đất bị san phẳng ấy, Trường Bồ Đề là công trình hiếm hoi còn sót lại với chi chít vết bom đạn.
Để gìn giữ "chứng nhân" đặc biệt này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã triển khai dự án tu bổ, tôn tạo với các giải pháp kỹ thuật vô cùng cẩn trọng. Đến nay, việc xây dựng cơ bản hoàn thành, các cơ quan đang tiếp tục các hạng mục còn lại, chờ ngày mở cửa đón du khách.
Cận cảnh những mảng tường thủng lớn có thể nhìn xuyên qua khu vực nhà dân lân cận. Trước đây, di tích từng bị người dân xâm lấn, tận dụng để cây cảnh làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có.
Điểm quan trọng nhất của công trình là hệ thống khung thép gia cường được lắp đặt tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ gãy đổ.
Dự án cũng đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ hệ thống cổng rào cũ để xây mới tường rào và cổng chính rộng 4,5 m, tạo sự khang trang và đồng bộ cho khuôn viên.
Dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.
Dự án thực hiện một số hạng mục tu bổ, cải tạo, chống xuống cấp,... tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Trường Bồ Đề và Nhà thờ Long Hưng.