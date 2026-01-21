Diện mạo mới tại ngôi trường duy nhất trụ vững sau 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị 21/01/2026 16:02

(PLO)- Là chứng tích hiếm hoi còn trụ vững sau 81 ngày đêm khói lửa tại Thành cổ Quảng Trị, di tích Trường Bồ Đề vừa được gia cố, tu bổ để đón du khách tham quan.

Trong 81 ngày đêm "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, thị xã Quảng Trị phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử. Giữa vùng đất bị san phẳng ấy, Trường Bồ Đề là công trình hiếm hoi còn sót lại với chi chít vết bom đạn.

Để gìn giữ "chứng nhân" đặc biệt này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã triển khai dự án tu bổ, tôn tạo với các giải pháp kỹ thuật vô cùng cẩn trọng. Đến nay, việc xây dựng cơ bản hoàn thành, các cơ quan đang tiếp tục các hạng mục còn lại, chờ ngày mở cửa đón du khách.

Di tích Trường Bồ Đề nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Ngôi trường được xây dựng năm 1959 này là công trình hiếm hoi còn giữ được kiến trúc sau cuộc chiến khốc liệt năm 1972.

Những bức tường dày đặc vết đạn bom là minh chứng hùng hồn nhất cho sự tàn khốc của chiến tranh. Trong đợt tu bổ này, đơn vị thi công tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc.

﻿ ﻿ ﻿ Cận cảnh những mảng tường thủng lớn có thể nhìn xuyên qua khu vực nhà dân lân cận. Trước đây, di tích từng bị người dân xâm lấn, tận dụng để cây cảnh làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có.

Một góc phòng học với chiếc bảng đen loang lổ vết đạn - hình ảnh gây xúc động mạnh với bất kỳ du khách nào ghé thăm.

Clip: Diện mạo mới tại ngôi trường duy nhất trụ vững sau 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị.

Để làm sạch lớp rêu mốc bám dày theo năm tháng, đơn vị thi công đã sử dụng phương pháp vệ sinh bằng nước với áp lực vừa phải, đảm bảo không làm bong tróc hay hư hại các chi tiết kiến trúc gốc.

Song song với làm sạch, toàn bộ bề mặt tường và sàn di tích được quét phủ một lớp keo chống thấm chuyên dụng trong suốt. Lớp bảo vệ này giúp ngăn chặn tác động của thời tiết đến hiện trạng di tích.

Điểm quan trọng nhất của công trình là hệ thống khung thép gia cường được lắp đặt tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ gãy đổ.

Giải pháp "xương sống" bằng thép này giúp ngôi trường trụ vững an toàn, chịu lực tốt hơn nhưng vẫn tôn trọng và không làm thay đổi kết cấu lịch sử vốn có.

Trải qua 81 ngày đêm "mùa hè đỏ lửa" và sự bào mòn của thời gian, tên trường trên mặt tiền hiện chỉ còn lại một chữ "Ê" đơn độc.

Dự án cũng đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ hệ thống cổng rào cũ để xây mới tường rào và cổng chính rộng 4,5 m, tạo sự khang trang và đồng bộ cho khuôn viên.

Sân vườn được dọn dẹp và lát đá tự nhiên tạo lối đi thuận tiện cho khách tham quan.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh cho biết các hạng mục xây lắp đã hoàn tất. Hiện nay, đơn vị đang chỉnh trang các hạng mục để bàn giao cho cho đơn vị quản lý di tích trước Tết Nguyên đán 2026.