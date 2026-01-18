Cận cảnh lắp ráp máy bay C-119 duy nhất còn lại ở Việt Nam

(PLO)- Sau hành trình từ Đồng Nai, chiếc máy bay vận tải quân sự C-119 duy nhất còn lại ở Việt Nam đang được khẩn trương hoàn thiện tại sân bay Tà Cơn.
Những ngày cận Tết, không khí tại di tích quốc gia sân bay Tà Cơn ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp lạ thường.
Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Nhà máy A41 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đang lắp ráp, phục dựng chiếc máy bay vận tải của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam C-119.
Dòng máy bay này cũng từng được Pháp sử dụng và bị bắn rơi tại Điện Biên Phủ năm 1954. Sau đó, trong chiến dịch Mùa Xuân 1975, một chiếc khác cũng bị quân giải phóng bắn cháy trên bầu trời Sài Gòn.