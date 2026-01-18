Cận cảnh lắp ráp máy bay C-119 duy nhất còn lại ở Việt Nam 18/01/2026 11:52

(PLO)- Sau hành trình từ Đồng Nai, chiếc máy bay vận tải quân sự C-119 duy nhất còn lại ở Việt Nam đang được khẩn trương hoàn thiện tại sân bay Tà Cơn.

Những ngày cận Tết, không khí tại di tích quốc gia sân bay Tà Cơn ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp lạ thường.

Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Nhà máy A41 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đang lắp ráp, phục dựng chiếc máy bay vận tải của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam C-119.

Những khối kim loại khổng lồ là các bộ phận của chiếc máy bay C-119 vừa được vận chuyển từ Đồng Nai ra Quảng Trị đã được đưa vào vị trí tập kết để lắp ráp.

Đội ngũ thi công gồm 20 cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Nhà máy A41 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Đây là đơn vị đầu ngành trong việc sửa chữa, phục hồi các loại máy bay quân sự tại Việt Nam.

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Hừng, Quản đốc phân xưởng 2 Nhà máy A41, để đưa được máy bay này về đến Khe Sanh, đoàn đã mất hai ngày hai đêm di chuyển liên tục, vượt qua nhiều cung đường đèo dốc hiểm trở với xe chuyên dụng siêu trường, siêu trọng.

Ngay khi tập kết đầy đủ vật tư, các chiến sĩ bắt tay ngay vào công việc. Việc kết nối các khớp nối của thân và đuôi máy bay đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ cho hiện vật trưng bày.

Chiếc C-119 này có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi theo Đại úy Hừng, đây là chiếc C-119 duy nhất còn lại tại Việt Nam được phục dựng để trưng bày, mang giá trị lịch sử, quân sự to lớn.

Tại vị trí lắp đặt mới, chiếc C-119 được bố trí nằm song song với chiếc C-130. Sự xuất hiện của cặp đôi này tạo nên một không gian trưng bày khí tài quân sự tại sân bay Tà Cơn.

Điều kiện thời tiết tại Khe Sanh những ngày qua khá thuận lợi, khô ráo, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công. Các chiến sĩ tranh thủ từng giờ nắng để hoàn thiện phần vỏ ngoài và buồng lái.

Máy bay C-119, còn gọi là Flying Boxcar, từng được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1968-1971 với nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực, vận tải và trinh sát dọc đường mòn Hồ Chí Minh.

﻿ ﻿﻿ Dòng máy bay này cũng từng được Pháp sử dụng và bị bắn rơi tại Điện Biên Phủ năm 1954. Sau đó, trong chiến dịch Mùa Xuân 1975, một chiếc khác cũng bị quân giải phóng bắn cháy trên bầu trời Sài Gòn.

Ông Lê Vũ Sơn, hướng dẫn viên tại di tích cho biết, chiếc máy bay này thực tế đã được Bộ Quốc phòng cấp cho tỉnh Quảng Trị từ năm 2016. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, phải mất gần 10 năm nằm chờ, hiện vật quý giá này mới chính thức về với Tà Cơn.

Đến nay, phần ngoại thất của máy bay đã cơ bản hoàn thiện. Các lực lượng đang phấn đấu để sẵn sàng đón khách tham quan trong tháng 1-2026.