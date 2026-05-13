Cháy lớn ở khu lưu trú tại đặc khu Lý Sơn 13/05/2026 22:21

(PLO)- Vụ cháy bùng phát tại một nhà nghỉ trên đảo Bé rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà.

Tối 13-5, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà nghỉ ở đảo Bé. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngọn lửa bao trùm nhà nghỉ trên đảo Bé.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, nhà nghỉ Minh Vy ở đảo Bé bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm căn nhà, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát mạnh nên không thể cứu được căn nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.