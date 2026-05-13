Chủ tiệm cây cảnh bị bắt vì chiếm nhà của mẹ và chị gái, xúc phạm cán bộ 13/05/2026 17:36

(PLO)- Chiếm nhà của mẹ ruột và chị gái, chủ tiệm cây cảnh ở TP Huế còn xách dao đe dọa, lên mạng livestream xúc phạm lực lượng chức năng khi đoàn đến làm nhiệm vụ.

Ngày 13-5, Công an TP Huế cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng và xem xét xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ cùng các vi phạm pháp luật khác đối với Mai Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Hóa Châu).

Theo kết quả điều tra, vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi tạo lập nhà và sinh sống tại thửa đất diện tích hơn 502 m2 ở phường Hoá Châu, TP Huế. Hai người có hai con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.

Mai Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Năm 1974, ông Hùng qua đời không để lại di chúc. Sau đó bà Bưởi có quan hệ với ông Ngô Hữu Sum và sinh được ba người con, trong đó có Mai Hoàng. Do ông Sum và bà Bưởi không ở với nhau nên các con sống cùng mẹ.

Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói nên bà Bưởi có nguyện vọng tặng cho nhà, đất cho bà Bồn.

Tuy nhiên, Mai Hoàng không đồng ý. Người này nhiều lần gây mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái, đồng thời chiếm giữ nhà khiến bà Bưởi và bà Bồn phải đến ở nhờ người thân.

Sau đó, bà Bưởi làm thủ tục tặng cho thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10-5-2024, bà Mai Thị Bồn được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi, Hoàng sống một mình trong căn nhà trên.

Dù bà Bồn đã được cấp giấy chứng nhận nhưng không thể về nhà do Hoàng chiếm giữ. Bà Bồn khởi kiện ra TAND huyện Quảng Điền (cũ).

Trong quá trình tòa án và các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, thẩm định tài sản, Mai Hoàng không hợp tác, có hành vi cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Đồng thời, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết, video livestream với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng và cán bộ làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Như PLO đã đưa tin, với hành vi trên, ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mai Hoàng.