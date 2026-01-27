Tổng Bí thư : Quảng Ninh cần phát triển nhanh, bền vững, nói ít, làm nhiều, làm đến cùng 27/01/2026 21:03

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý Quảng Ninh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong; mạnh dạn triển khai cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học và công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị để mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá.

Chiều 27-1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác làm việc với Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

﻿Ảnh: QMG

Chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe Bí thư tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, việc thực hiện các Nghị quyết và ý kiến của các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kết quả này không phải thành quả ngắn hạn mà là kết tinh của quá trình đổi mới bền bỉ, nhất quán, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là nền tảng tạo nên bản lĩnh, uy tín và vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QMG

Tổng Bí thư chỉ rõ Quảng Ninh vẫn đối mặt với những hạn chế chiến lược, nếu không nhận diện và xử lý kịp thời sẽ làm giảm vai trò dẫn dắt, ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh, bền vững, mà quan trọng hơn là chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, qua đó đóng góp luận cứ thực tiễn cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm: Lập Chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững: nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.

Trong đó, Quảng Ninh phải tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng một chương trình hành động rõ ràng, hiệu quả, xác định đúng “chủ thể - lộ trình - nguồn lực - đích đến”, kèm phân công trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: QMG

Tỉnh không dàn trải nhiệm vụ mà tập trung chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu, tạo chuẩn mực, như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, kinh tế biển - đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, du lịch - di sản chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô lâm nhấn mạnh Quảng Ninh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và hành động; mạnh dạn triển khai cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học và công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị để mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá.

Chính quyền các cấp phải chuyển thực chất từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng phát triển làm thước đo; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa, minh bạch hóa và quản trị dựa trên dữ liệu, phân tích, dự báo.

Cùng với đó, đầu tư công tập trung dự án động lực, chuẩn bị kỹ, giải ngân nhanh nhưng bảo đảm chất lượng và tác động lan tỏa; quản lý chặt chẽ, minh bạch tài sản công, đất đai và ngân sách để chống thất thoát, lãng phí. Kỷ luật nền tảng này là cơ sở để tỉnh khẳng định vai trò đầu tàu và tạo tiền đề cho bứt phá lớn, bền vững trong giai đoạn tới.

Tỉnh cần tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết; định vị rõ các cực phát triển chiến lược và tổ chức quy hoạch, đầu tư, đô thị, hạ tầng trong tổng thể liên kết vùng, bảo đảm tăng trưởng nhanh và vai trò dẫn dắt quốc gia.

Đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng

Tổng Bí thư cho rằng Quảng Ninh cần sớm đưa khoa học, công nghệ và số hóa vào lõi điều hành và lõi các ngành. Các nền tảng dữ liệu, điều hành thông minh, du lịch thông minh, số hóa di sản cần được tích hợp thành chương trình tổng thể, tạo năng suất mới cho công nghiệp, du lịch và quản trị công.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: QMG

Đồng thời, thiết lập bộ tiêu chí phát triển mới, công nghệ, môi trường, năng suất và khả năng tham gia chuỗi giá trị… làm căn cứ lựa chọn dự án, phân bổ nguồn lực; không đánh đổi dài hạn lấy ngắn hạn, chặn tư duy nhiệm kỳ, bảo đảm động lực tăng trưởng bền vững, lan tỏa.

Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh cần đặt kinh tế tư nhân ở trung tâm chiến lược tăng trưởng, coi đây là thước đo trực tiếp của môi trường đầu tư và hiệu quả điều hành; giai đoạn mới đòi hỏi không dừng ở cải cách theo chiều rộng mà chuyển sang cải cách sâu, thực chất.

Theo tinh thần Đại hội XIV, tỉnh cần tiếp tục triển khai cải cách thể chế: Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, chậm tiến độ bằng cơ chế rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; chấm dứt né tránh, đùn đẩy.

Đồng thời, mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, nhất là tại Vân Đồn và khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng như không gian thử nghiệm chính sách, vừa tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân của tỉnh, vừa cung cấp luận cứ thực tiễn cho hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia.

Tổng Bí thư cũng lưu ý phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy vai trò cửa ngõ chiến lược ra Đông Bắc Á và châu Á - Thái Bình Dương, chủ động mở rộng hợp tác với các nước ASEAN và các đối tác lớn.

Ông cũng yêu cầu phải sàng lọc FDI, ưu tiên dự án công nghệ cao, quản trị hiện đại, thân thiện môi trường, có sức lan tỏa; tập trung vào logistics quốc tế, chế biến chế tạo công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, tài chính và dịch vụ hiện đại.

Đồng thời, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư, từng bước xây dựng Quảng Ninh thành điểm đến của nhà đầu tư chiến lược và không gian du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo tầm khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu then chốt là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và bộ máy, lấy đó làm thước đo chất lượng lãnh đạo.

Với Quảng Ninh, nhiệm vụ trung tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị hành động, kỷ luật, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm, đủ bản lĩnh biến nghị quyết thành kết quả.

Trọng tâm là kỷ luật thực thi nghiêm minh, đi liền là cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đổi mới có kiểm soát, không buông lỏng nguyên tắc; thực hiện kỷ luật thực thi số.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư duy đổi mới, năng lực thực thi và tinh thần phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và chuyển hóa khát vọng thành hành động cụ thể, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, giữ vững vị thế địa phương phát triển hàng đầu, từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Qua đó, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và nhân dân cả nước.