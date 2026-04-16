Thẩm định 5 đồ án quy hoạch ven biển tại đặc khu Phú Quốc 16/04/2026 16:20

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 5 phân khu ven biển tại đặc khu Phú Quốc, trong đó lưu ý các giải pháp phát triển xanh và năng lượng sạch.

Ngày 16-4, tại đặc khu Phú Quốc, ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã xem xét, cho ý kiến 5 đồ án quy hoạch phân khu ven biển quan trọng của đặc khu Phú Quốc gồm: Khu vực Bãi Sao tại An Thới; khu vực ven biển phía Đông; khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn; khu vực ven biển phía Tây Bắc và khu vực Bãi Trường.

Cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: Cổng TTĐT AG

Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao (tỉ lệ 1/2000, quy mô hơn 436 ha) có tính chất là khu đô thị du lịch hỗn hợp với cấu trúc mở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và thể thao biển.

Đối với quy hoạch này, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị rà soát kỹ các chỉ tiêu sử dụng đất, đặc biệt là đất ở, nhà ở du lịch để bảo đảm định hướng khu du lịch bền vững.

Đồng thời, cần cụ thể hóa bề rộng công viên biển, lối xuống biển công cộng, kiểm soát chặt mật độ, tầng cao công trình ven bờ và bổ sung yêu cầu về sử dụng năng lượng mặt trời.

Phối cảnh tổng thể Khu vực lập quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao. Ảnh: Cổng TTĐT AG

Đối với quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Đông (quy mô hơn 1.673 ha), đây được xác định là khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, giải trí thể thao biển và sân golf. Ông Ngô Công Thức đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện giải pháp bảo vệ bờ biển, hành lang sinh thái, rừng phòng hộ và xác định rõ các vùng hạn chế xây dựng.

Khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn (quy mô khoảng 4.431,43 ha) là khu đô thị - du lịch hỗn hợp chính phía Bắc của đặc khu Phú Quốc. Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu làm rõ, siết chặt các chỉ tiêu về tỉ lệ đất cây xanh, khoảng lùi công trình ven sông, ven biển và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường.

Đối với quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Tây Bắc (quy mô hơn 1.170 ha), chức năng chính là khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí sân golf có casino. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý cần tránh xu hướng bê tông hóa ven biển, tăng tỉ lệ không gian mở và có giải pháp chống xói lở.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT AG

Cuối cùng là quy hoạch khu vực Bãi Trường (quy mô hơn 2.326 ha), là khu chức năng đô thị - du lịch hỗn hợp chính, trung tâm thương mại và dịch vụ công cộng.

Ông Thức yêu cầu rà soát toàn bộ chỉ tiêu dân số, tầng cao; bảo vệ bằng được dải công viên ven biển liên tục và hệ thống không gian công cộng để người dân được tiếp cận biển công bằng. Cạnh đó, cần bổ sung yêu cầu về nhà ở xã hội, giao thông công cộng và tiêu chí đô thị xanh – thông minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị cơ quan tổ chức lập và đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo từng nhóm nội dung đã được kết luận và trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, lưu ý các giải pháp phát triển xanh, sử dụng năng lượng sạch để Phú Quốc phát triển nhanh nhưng bền vững, xứng đáng là đảo ngọc của cả nước.