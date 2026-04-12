Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất miễn giảm phí sử dụng đường bộ cho xe khách 12/04/2026 21:44

(PLO)- Sở Xây dựng TP đề xuất Cục Đường bộ tham mưu Bộ Xây dựng xem xét miễn, giảm phí sử dụng đường bộ và phí dịch vụ đường bộ qua các trạm thu phí để phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất miễn giảm phí sử dụng đường bộ cùng nhiều phí dịch vụ liên quan đối với xe khách để hỗ trợ doanh nghiệp trước biến động giá xăng dầu.

Theo Sở Xây dựng, Sở đã tổng hợp các kiến nghị của nhiều đơn vị kinh doanh vận tải. Các doanh nghiệp cho biết hiện chi phí nhiên liệu chiếm 30-40% tổng chi phí hoạt động, trong khi giá xăng dầu biến động liên tục thời gian qua đã gây áp lực lớn cho doanh nghiệp. Nhiều đơn vị phải cắt giảm 20-70% số chuyến xe, hoạt động cầm chừng hoặc bù lỗ để duy trì.

Để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải, Sở Xây dựng đề xuất Cục Đường bộ tham mưu Bộ Xây dựng xem xét miễn, giảm phí sử dụng đường bộ và phí dịch vụ đường bộ qua các trạm thu phí để phù hợp tình hình thực tế.

Sở Xây dựng TP.HCM trình bày các khó khăn và đề xuất các giải pháp công tác quản lý, bình ổn giá cước cho hoạt động vận tải đường bộ. Ảnh: TN

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn của TP.HCM kiến nghị nghiên cứu cơ chế giãn hoặc giảm một số nghĩa vụ tài chính, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn khó khăn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất miễn giảm giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách với những đơn vị vận tải hoạt động theo tuyến cố định. Do đặc thù loại hình vận tải liên tỉnh này có hai đầu tuyến là bến xe, việc áp dụng chính sách cần triển khai đồng bộ giữa các địa phương. Do vậy, Sở kiến nghị Cục Đường bộ điều phối, đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để thống nhất.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giá cước vận tải, Sở cũng đề xuất Cục Đường bộ sớm nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để kết nối đồng bộ giữa Trung ương và địa phương...

Về xử lý thu hồi thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định thực hiện dưới 70% tổng số chuyến đã đăng ký/tháng, Sở đề xuất tạm thời chưa xử lý thu hồi thông báo đối với đơn vị thực hiện từ 50% tổng số chuyến/tháng. Theo Sở Xây dựng, điều này nhằm tạo sự ổn định, trật tự trong hoạt động vận tải đối với tuyến cố định,