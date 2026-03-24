Doanh nghiệp vận tải ở Gia Lai tăng giá, giảm chuyến 24/03/2026 17:24

(PLO)-Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, các doanh nghiệp vận tải ở Gia Lai phải giảm chuyến, tăng giá vé.

Ngày 24-3, ông Trần Đình Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, cho biết nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở tỉnh này đã tăng giá vé 15-30% so với trước trước tình hình giá xăng dầu tăng kéo dài.

Giá xăng dầu lên cao, nhiều đơn vị vận tải ở Gia Lai tăng giá vém giảm chuyến. Ảnh: LK.

Nhà xe tăng giá, giảm chuyến

Ghi nhận tại bến xe Đức Long Gia Lai ngày 24-3 cho thấy nhiều xe khách liên tỉnh vẫn neo bến, số lượt xe xuất bến chạy giảm so với trước khi xăng dầu tăng giá.

Tại quầy bán vé, khách mua vé thưa thớt, một số bảng niêm yết giá mới cũng vừa được thay đổi, tăng giá gần 30%.

Theo một nhân viên bán vé nhà xe Thuận Tiến Gia Lai thuộc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến, công ty đã tăng giá vé nhưng chưa áp dụng. Theo đó, giá vé tăng cao nhất 100.000 đồng/vé. Chẳng hạn, vé đi TP.HCM từ 350.000 đồng/vé tăng lên 450.000 đồng/vé; đồng thời giảm từ 7 chuyến/ngày xuống còn 4 chuyến/ngày.

Theo ông Đặng Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến, chi phí nhiên liệu đang tạo ra áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp.

Trung bình mỗi chuyến xe chạy tuyến Gia Lai đi TP.HCM hay Đà Nẵng tiêu thụ khoảng 350 lít dầu. Với đà tăng giá nhiên liệu như hiện nay, chi phí phát sinh thêm cho mỗi chuyến xe lên gấp nhiều lần. Trong khi nhu cầu đi lại của người dân sau Tết lại sụt giảm nghiêm trọng.

Nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp cắt giảm khoảng 30% số chuyến mỗi ngày nhằm hạn chế tình trạng giường trống.

Theo ông Hiền, doanh nghiệp đã đề xuất tăng mức vé lên 30% nhưng vẫn chưa áp dụng mức tăng nhằm giữ hành khách.

Giám sát tránh tăng giá “phi mã”

Theo ông Huỳnh Trọng Khiêm, Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai, hiện đã có 60% trong tổng số 60 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến xe này đang làm thủ tục tăng giá phí. .

Hiện lượng khách và xe giảm khoảng 20% so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong đó, một số doanh nghiệp đã tăng giá vé, một số đơn vị vẫn giữ giá bán hiện tại nhằm giữ khách hàng.

“Bến xe đang phối hợp cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ về giá, tránh tình trạng các đơn vị điều chỉnh giá tăng phi mã, ảnh hưởng người tiêu dùng”- ông Khiêm nói.

Nhà xe Thuận Tiến Gia Lai đang tăng khoảng 30% giá vé so với trước.

Ông Trần Đình Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, xác nhận đã có 24 đơn vị vận tải kê khai tăng giá. Sở Xây dựng thống nhất cho phép doanh nghiệp tăng giá vé theo giá nhiên liệu đầu vào.

Theo ông Sơn, việc tăng giá phải nằm trong tầm kiểm soát, giá vé tăng 15-30%. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thực hiện các biện pháp kiểm soát mạnh tay, “tuýt còi” với các trường hợp đề xuất tăng lên 40%.

"Hiện nay, cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát thực tế tại các bến xe, nắm bắt thông tin từ hành khách để đối chiếu giữa giá niêm yết và giá thu thực tế. Chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào tăng giá vượt quá giá niêm yết”- ông Sơn thông tin.