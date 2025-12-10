Thu hồi khu đất vàng 70 Trần Phú ở Nha Trang 10/12/2025 16:28

Ngày 10-12, một nguồn tin cho biết UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo thu hồi 8.066 m2 đất trụ sở của Báo và Phát thanh truyền hình Khánh Hòa tại số 70 Trần Phú, phường Nha Trang. Lý do thu hồi đất: người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa ở 70 Trần Phú (khoanh đỏ) bỏ hoang, gây lãng phí nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

UBND phường Nha Trang đề nghị Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa xác định giá trị còn lại của tài sản trên đất để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa có văn bản về thu hồi đất đối với trụ sở của Báo và Phát thanh truyền hình Khánh Hòa tại 70 Trần Phú.

Theo Sở NN&MT Khánh Hòa, việc thu hồi đất được thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc liên quan đến trụ sở làm việc của Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa.

Theo đó, ngày 28-5-2025, Báo Khánh Hòa (nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa) đã có văn bản đề nghị bàn giao trụ sở tại địa chỉ 70 Trần Phú cho đơn vị của tỉnh có chức năng quản lý, xử lý.

Sở NN&MT Khánh Hòa sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến UBND phường Nha Trang để giải quyết thủ tục thu hồi đất đối với khu đất số 70 Trần Phú theo thẩm quyền.

Hồi tháng 10-2025, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ban hành kết luận thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn; trong đó có dự án ở 70 Trần Phú.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định việc UBND tỉnh sử dụng cơ sở nhà, đất vị trí 70 Trần Phú để thanh toán dự án BT trụ anten Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa (hợp phần 1) là không đúng quy định, không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở thời điểm ký kết hợp đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, thời điểm ký hợp đồng BT ngày 7-2-2018, UBND tỉnh chưa điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại số 70 Trần Phú. Do đó, việc sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí 70 Trần Phú để thanh toán dự án BT là không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Đối với trụ sở làm việc của Đài phát thanh Truyền hình Khánh Hòa ở 70 Trần Phú, UBND tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất tại thời điểm hiện tại, thực hiện quyết toán dự án đã đầu tư để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu giải pháp xử lý, bảo đảm việc giao đất, xác định giá đất cụ thể của các dự án trên và thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư đúng quy định.