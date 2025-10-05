Bộ GD&ĐT sắp trình Đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, dự kiến triển khai trong năm 2026 05/10/2025 18:05

(PLO)- Bộ GD&ĐT cho biết đang xây dựng đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục và đề án chuyển một số cơ sở giáo dục về địa phương. Sắp tới sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thông tin về định hướng hợp nhất và sắp xếp các trường đại học tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 5-10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho hay, chủ trương sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71 ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.

"Đây là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt. Việc sắp xếp này cũng tác động đến tâm tư rất nhiều đối tượng nên triển khai phải rất thận trọng, khoa học, bài bản, quyết liệt", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ GD&ĐT nhận thức rõ trách nhiệm trong việc hệ trọng này nhưng việc này không thể một mình Bộ GD&ĐT tự làm được mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương các địa phương. Và đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo phân công, Bộ GD&ĐT được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, đề án thứ hai là chuyển một số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương.

"Sắp tới chúng tôi sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng thông tin về việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục. Ảnh: VGP

Về việc giải quyết vấn đề đào tạo gắn với thực hành cũng như yêu cầu của thị trường lao động, Thứ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT xác định Đề án sắp tới sẽ căn cứ vào cơ sở, quan điểm Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Chính phủ...

Cùng với đó, căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Kế đó, căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt.

Và cuối cùng là căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới và các vùng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, từ kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta, Đề án cũng xác định rõ các sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Cùng những nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai công khai, minh bạch, tránh tình trạng xin cho, chạy chọt, tiêu cực…

"Đề án sắp tới chúng tôi sẽ xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện", Thứ trưởng nói và cho biết khi Đề án được các cấp thẩm quyền phê duyệt Bộ GD&ĐT sẽ công khai, cung cấp đầy đủ thông tin đến các cơ quan truyền thông, báo chí.

Thứ trưởng cũng lưu ý, thời gian gần đây có một số thông tin lan truyền không đúng và không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp. Vì vậy, đại diện Bộ GD&ĐT đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ khi thông tin chưa được kiểm chứng.