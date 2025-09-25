Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin sai lệch về sắp xếp các trường đại học 25/09/2025 19:29

(PLO)- Thông tin lan truyền về phương án sắp xếp các trường đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp.

Bộ GD&ĐT tối ngày 25-9 đưa ra cảnh báo về những thông tin không đúng liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, Bộ cho biết được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thông tin không đúng về việc sắp xếp các trường đại học lan truyền trên mạng xã hội.

Bộ GD&ĐT khẳng định những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp các trường đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp. Bộ khuyến cáo người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.