Bộ GD&ĐT đề xuất chuyển nhiều trường đại học về địa phương quản lý 27/09/2025 12:12

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất chuyển nhiều trường đại học về địa phương quản lý, đồng thời nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Điều 3 dự thảo quy định tiếp tục sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập (trừ cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao); hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề theo khu vực liên phường, xã; giảm đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm hệ thống quản trị tinh gọn, hiệu quả.

Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lý các đại học, trường đại học trọng điểm, hoặc đã được quy hoạch là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, được giao dẫn dắt mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng, trường cao đẳng thực hiện chức năng trung tâm vùng, trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 1-2025. Ảnh: TT

Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL quản lý cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên sâu đặc thù.

Các cơ sở giáo dục còn lại được chuyển về địa phương quản lý, bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học (trừ tổ chức khoa học công nghệ công lập đặc thù).

Tính đến tháng 3-2025, có khoảng 200 trường đại học công lập thuộc hơn 60 đầu mối. Trong đó, Bộ GD&ĐT quản lý khoảng 60 trường; 23 địa phương cũ quản lý 26 trường; hơn 20 bộ, ngành cũ quản lý khoảng 110 trường.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định cơ quan quản lý trực tiếp bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định của Đảng và pháp luật có liên quan.

Đối với Đại học Quốc gia, Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc.

Trong giai đoạn chuyển tiếp khi bãi bỏ hội đồng trường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định tiêu chuẩn, tiêu chí, thời hạn bổ nhiệm và quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập.

Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đối với giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT, bảo đảm lựa chọn, bổ nhiệm người có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục tại địa phương.