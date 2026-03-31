Toà tuyên án vụ nam sinh ném gạch, bạn cùng nhóm tử vong 31/03/2026 17:17

Ngày 31-3, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt LĐH (16 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) chín năm tù về tội giết người.

Trước khi phạm tội, H là học sinh lớp 8 một trường ở Đắk Lắk. Nạn nhân trong vụ án là bạn cùng nhóm của H, em Võ Nam Ph (15 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl).

Bị cáo H tại tòa. Ảnh: T.T

Bị cáo, bị hại đều là những đứa trẻ bất hạnh

Theo ghi nhận của PLO, 12 thanh thiếu niên, hiện đều là học sinh, liên quan vụ án và những người giám hộ cũng được tòa triệu tập.

Do tính chất đặc biệt của vụ án, hội đồng xét xử (HĐXX), đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk không mặc đồng phục của ngành, để tạo sự thân thiện, tăng tính giáo dục trong quá trình xét xử.

Bà Tô Thị Thanh Dung (65 tuổi) mang di ảnh của cháu ngoại bà là Võ Nam P (15 tuổi) đến dự tòa, mong HĐXX xử đúng người, đúng tội.

Bà Dung nói các cháu còn nhỏ, bồng bột, tham gia đánh nhau, khiến cháu bà tử vong. Bà không trách các cháu nhỏ, chỉ trách bản thân, gia đình chưa răn dạy, quản lý con cháu tốt để xảy ra hậu quả đau lòng.

“Hôm qua là giỗ đầu của Ph tính theo âm lịch. Hôm nay xét xử, tôi mong tòa tuyên bản án công tâm, đúng người đúng tội. Bị cáo H mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cháu tôi cũng là đứa trẻ bất hạnh vì cha mẹ ly hôn, mỗi người sống một ngả. Hoàn cảnh các cháu ai cũng đáng thương”- bà Dung chia sẻ.

Bà Dung mang theo di ảnh cháu đến tòa. Ảnh: T.T

Ném gạch trúng bạn cùng nhóm

Bản án xác định: khoảng 19 giờ ngày 9-4-2025, Võ Nam Ph cùng nhóm bạn ngồi uống nước thì Đức H (16 tuổi) chạy xe máy ngang qua, nẹt pô. Sau đó, nhóm của Ph đuổi theo, đe dọa không được nẹt pô, nếu không sẽ bị đánh.

Ph kể lại sự việc cho một số người bạn nghe rồi cả nhóm thống nhất tìm đánh Đức H. Khi cả nhóm tìm tới nhà Đức H thì bị Đức H mang theo dao, vỏ chai bia đuổi chạy.

Khoảng 19 giờ ngày 10-4-2025, nhóm của Ph gồm 11 người mang theo một con dao, nhặt gạch dọc đường, tiếp tục tìm Đức H để đánh.

Cả nhóm sau đó tìm đến nơi Đức H đang dự tiệc sinh nhật tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk và chửi bới. Thấy vậy, Đức H nói với nhóm bạn đang dự tiệc sinh nhật lấy gạch ra ném nhóm của Ph. Hai nhóm dùng gạch, đá ném qua lại.

Trong lúc hai nhóm ném gạch, đá qua lại, LĐH đứng phía sau Ph khoảng 9,7 m, dùng tay phải ném mạnh nửa viên gạch về hướng nhóm của Đức H.

Tuy nhiên, ​viên gạch không trúng nhóm đối thủ mà bay trúng vào vùng cổ phía sau tai phải của Ph. Ph ôm cổ, quay lại, bước vài bước thì ngã gục tại chỗ rồi tử vong.

​H bị truy tố tội giết người, theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Các thanh thiếu niên khác liên quan vụ án có hành vi ném gạch, đá nhưng chưa gây hậu quả, bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Các trường hợp còn lại dưới 14 tuổi hoặc không trực tiếp tham gia đánh nhau nên công an không có căn cứ xử lý.

Tại tòa, H liên tục kêu oan cho rằng không ném gạch trúng Ph. Các luật sư bào chữa cho bị cáo H đưa ra nhiều lập luận, cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, yêu cầu HĐXX tuyên H vô tội, trả tự do cho H tại tòa.

HĐXX nhận định dù H không cố ý tước đoạt mạng sống của Ph nhưng hậu quả chết người đã xảy ra, H phải chịu trách nhiệm về hành vi dùng gạch ném trúng Ph, gây hậu quả chết người.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng trong vụ án có lỗi của các bậc cha mẹ khi không quản lý tốt con cái. Các cháu liên quan vụ án đều là học sinh, đang tuổi ăn học. Tuy nhiên, vì thiếu sự giám sát, đêm 10-4-2025, các cháu không ở nhà học bài, lại tụ tập đi đánh nhau.

“Qua vụ án, HĐXX cũng mong các bậc cha mẹ dù có bận việc cũng nên dành thời gian, quan tâm, quản lý tốt hơn con cái của mình. Bởi các cháu còn nhỏ, tâm sinh lý chưa ổn định, dễ bị dụ dỗ, sa ngã”- chủ tọa phiên tòa nhắn nhủ.