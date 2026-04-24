Tạm giữ ngư phủ đâm bạn tàu tử vong vì cho rằng giả vờ đau bụng để trốn việc 24/04/2026 18:03

(PLO)- Cho rằng nạn nhân giả vờ đau bụng để trốn việc, Thiện đã dùng dao tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong; sau đó, chủ tàu đã chỉ đạo các ngư phủ khác cho lời khai giả nhằm che giấu sự thật.

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ Danh Thiện (30 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời, Công an cũng tạm giữ Nguyễn Tấn Được (41 tuổi) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025, Thiện cùng 9 ngư phủ khác trong đó có bị hại NTN (23 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Long) làm thuê trên tàu cá do Được làm chủ.

Nguyễn Danh Thiện (bên trái) và Nguyễn Tấn Được tại cơ quan công an.

Trưa 19-4, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển Phú Quốc, thấy anh N không tham gia làm việc nên Thiện chửi bới và kéo xuống. Mặc dù N giải thích bị đau bụng nhưng Thiện cho rằng nạn nhân giả vờ.

Do anh N không trả lời, Thiện tức giận dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau vụ việc, Được đã chỉ đạo đưa thi thể anh N vào bờ và hướng dẫn các ngư phủ khai báo gian dối rằng nạn nhân bị té dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi và đấu tranh, cơ quan công an xác định có dấu hiệu tội phạm nên phối hợp đưa tàu về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Thiện và Được đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.