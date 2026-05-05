Bắt giữ thêm 2 nghi phạm trong vụ hỗn chiến trước quán cà phê khiến 1 người tử vong 05/05/2026 13:25

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan vụ án mạng trước quán cà phê khiến một người tử vong.

Ngày 5-5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan vụ án mạng trước quán cà phê tại xã Ea Kar, khiến một người tử vong.

Khu vực liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Hai nghi phạm bị bắt giữ gồm: Đoàn Thanh Phúc (21 tuổi, ngụ xã Ea Kar) và Hà Quốc Trường (19 tuổi, ngụ xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk).

Liên quan vụ án, trước đó công an đã bắt giữ Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, ngụ xã Ea Kar).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 2-5, THH (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) ngồi nhậu cùng bạn tại phía trước quán cà phê thuộc địa bàn thôn 3, xã Ea Kar.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (26 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước, Nghi gọi H ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát.

Sau đó, H quay vào quán cà phê lấy một con dao rồi đi ra phía trước. Lúc này, Nguyễn Tiến Tùng cùng Đoàn Thanh Phúc và Hà Quốc Trường đi đến, xông vào đánh nhau với H.

Trong quá trình xô xát, Tùng rút dao đâm H tử vong. Đến khoảng 2 giờ 45 cùng ngày, Tùng đến cơ quan công an đầu thú.