Tài xế ô tô tông chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ là một phụ nữ 04/10/2025 09:56

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk xác định tài xế ô tô tông chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông do mưa ngập là một phụ nữ.

Sáng 4-10, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông làm ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tử vong khi ông Toàn đang làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông trên quốc lộ 26 do mưa ngập.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 21 giờ 25 tối 3-10, Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô 47A- 461.73, lưu thông trên quốc lộ 27 từ xã Đray Bhăng về hướng phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến đoạn đường trên, ô tô do Chi điều khiển đã tông vào ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, khi ông Toàn đang làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông tại đoạn đường bị ngập do mưa lớn.

Vụ tai nạn làm ông Toàn tử vong. Sau khi gây tai nạn, Chi rời khỏi hiện trường; đến sáng 4-10 đã ra trình diện tại cơ quan công an.

Nơi ông Toàn bị tông tử vong. Ảnh: N.D

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ 25 ngày 3-10, quốc lộ 27, đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn, gây ùn tắc giao thông, một số phương tiện bị chết máy.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, cùng lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một ô tô lao với tốc độ nhanh, tông trúng ông Toàn, khiến ông bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong ngay sau đó.