Nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong: Đã uống bia, lái ô tô về vì con khóc 06/10/2025 19:32

(PLO)- Bước đầu, nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn làm chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong khai đã uống bia trong buổi tiệc rồi lái xe về vì con khóc.

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Chi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Lê Thị Cẩm Chi là người lái ô tô, gây tai nạn làm ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tử vong khi ông đang làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông do mưa lớn gây ngập quốc lộ 27 tối 3-10.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Thị Cẩm Chi. Ảnh: S.Đ

Theo một nguồn tin, bước đầu Chi khai chiều 3-10 người phụ nữ này được một người bạn nhờ đến phụ nấu đồ ăn để đãi tiệc bạn bè.

Sau khi phụ chuẩn bị thức ăn, Chi được người bạn mời ở lại chơi và có uống bia với những người dự tiệc. Tuy nhiên, Chi khai không nhớ đã uống bao nhiêu.

Hơn 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng Chi gọi về vì con khóc. Khi lái ô tô trên quốc lộ 27, đoạn qua trước cổng Trường THPT Y Jút, xã Đray Bhăng, Chi thiếu quan sát, không giảm tốc độ nên gây tai nạn làm ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Lê Thị Cẩm Chi khai đã uống bia trước khi gây tai nạn. Ảnh: S.Đ

Như PLO đã thông tin, tối 3-10, mưa lớn kéo dài gây ngập quốc lộ 27 đoạn qua xã Đray Bhăng, khiến người dân đi lại khó khăn.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, cùng tổ công tác đến điểm đường bị ngập để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Đến khoảng 21 giờ 25 cùng ngày, Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ô tô 47A- 461.73, lưu thông trên quốc lộ 27 tông trúng ông Toàn.

Sau tai nạn, ông Toàn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Chi rời khỏi hiện trường, đến sáng 4-10 mới ra công an trình diện. Công an kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy nhưng nữ tài xế này không vi phạm.