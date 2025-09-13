TAND Tối cao đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động 13/09/2025 15:33

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, TAND Tối cao được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Ngày 13-9, TAND Tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13-9-1945 – 13-9-2025). Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho TAND Tối cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho TAND Tối cao. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí đã điểm lại chặng đường 80 năm phát triển của ngành Tòa án. Theo đó, dù trong hoàn cảnh nào, từ những năm tháng kháng chiến cam go, ác liệt đến những tháng năm hòa bình, đổi mới phát triển đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức Tòa án luôn tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Đảng, Nhà nước; nỗ lực phấn đấu; vượt mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng TAND xứng đáng trở thành biểu tượng của công lý.

Trong 80 năm qua, ngành Tòa án được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao vàng và hai lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

TAND Tối cao vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh: CTV

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, TAND Tối cao được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động ngành TAND.

Chánh án Lê Minh Trí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành ở trung ương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở địa phương đã giúp đỡ, hỗ trợ ngành TAND trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

﻿TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cũng trong dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” cho TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM vì có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong xét xử, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi trong thời gian qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Danh hiệu này thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.