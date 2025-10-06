500 đại biểu sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 38 LAWASIA 06/10/2025 15:28

(PLO)- Hội nghị Thường niên lần thứ 38 LAWASIA sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-10-2025 tại Hà Nội do Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương phối hợp cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Ngày 6-10, Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức họp báo nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10-10-1945 - 10-10-2025) và Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật Châu Á – Thái Bình Dương (LAWASIA).

Tại buổi họp báo, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư là sự kiện rất quan trọng và là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, đội ngũ luật sư luôn ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp vào xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hoàng Huy

Đội ngũ luật sư Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, với hơn 20 ngàn luật sư thành viên, hoạt động tại hơn 6.000 tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống pháp luật và tư pháp.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh các luật sư ngày càng có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; hội nhập quốc tế một cách sâu rộng với tư cách là thành viên của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA), thành viên của Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA), và có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức luật sư các nước.

Hội nghị là sự kiện nổi bật nhất trong năm của LAWASIA, được tổ chức mỗi năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên nhằm tạo ra sự kết nối giữa các ý tưởng, sự đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm.

Đây là diễn đàn hội tụ lãnh đạo của các Hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, các thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Diễn đàn sẽ thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư trong khu vực.

Các đại biểu có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp tới từ nhiều nước và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung trong khu vực.

Hội nghị thường niên LAWASIA là một diễn đàn quan trọng để chia sẻ ý tưởng, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, củng cố các giá trị nghề nghiệp và nâng cao vị thế của nghề luật sư ở châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể tìm hiểu về chính sách pháp luật, cơ hội đầu tư, kinh doanh, qua đó, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế đến quốc gia đăng cai tổ chức.

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế, là đại diện lãnh đạo tới từ các hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan tư pháp, trường đại học luật của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Đây được coi là diễn đàn hữu ích để đội ngũ luật sư Việt Nam và các nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp, các vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số... đang được các bên quan tâm.

Hội nghị còn là dịp để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; thông tin đến các luật sư, học giả về pháp luật, nền tư pháp và các chủ trương, đường lối về mở cửa, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Từ đó sẽ mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa luật sư, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.