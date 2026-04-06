Người mẫu An Tây "có mặt" trong chuyên án VN10 như thế nào? 06/04/2026 10:50

(PLO)- Người mẫu An Tây đã nhờ người đi mua ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng trợ lý tại chung cư.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

Trong số 227 bị can, bị can Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây; quốc tịch Tây Ban Nha; người mẫu, diễn viên) và bị can Văn Anh Duy (trợ lý của An Tây) bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Người mẫu An Tây thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, quá trình mở rộng điều tra đối với bị can Ngô Thị Thảo Vân để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp căn hộ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Thời điểm khám xét có mặt An Tây. Ngoài ra, còn có Văn Anh Duy đến căn hộ tìm gặp An Tây. Kết quả xét nghiệm, An Tây và Duy dương tính với ma túy.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2020, An Tây làm nghề người mẫu và diễn viên tại Việt Nam, cư trú tại một căn hộ chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Bị can An Tây thuê bị can Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ quay video đăng trên nền tảng TikTok và đưa, đón An Tây đi làm với tiền công 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, An Tây nhờ bị can Nguyễn Phước Bảo Lộc mua ma túy để sử dụng. Bị can Lộc đã đến khu vực Phố đi bộ Bùi Viện chơi và mua từ người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) 1 gói ma túy với giá 500.000 đồng.

Sau đó, bị can An Tây tiếp tục nhờ bị can Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung. Mỗi lần bị can Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy với giá 800.000, đưa lại cho An Tây và lấy 1 triệu đồng, An Tây sẽ chuyển cho Duy để trả tiền mua ma túy cho Lộc.

Bị can An Tây nhờ trợ lý Văn Anh Duy mua dụng cụ sử dụng ma túy và cất giấu tại chỗ ở của An Tây.

Cụ thể, lúc 18 giờ ngày 3-11-2024, bị can Duy đến căn hộ của An Tây, để giúp An Tây quay TikTok. An Tây lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách để An Tây và Duy sử dụng.

Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của An Tây) đến chơi, nên đã sử dụng ma túy cùng với An Tây và Duy.

Đến ngày 8-11-2024, Duy đến căn hộ của An Tây, để chở An Tây đi quay TikTok. Bị can An Tây nhờ Duy mua của Lộc mua 1 triệu đồng ma túy để An Tây và Duy sử dụng chung. Khoảng 2 tiếng sau, Duy đưa ma túy đến căn hộ của An Tây. Lúc này, An Tây vào phòng ngủ lấy dụng cụ sử dụng ma túy đưa cho Duy. Sau đó, cả hai sử dụng. Đến 23 giờ cùng ngày, Duy đi về, còn An Tây tiếp tục sử dụng ma túy.

Đối với số cần sa thu giữ trong phòng ngủ của An Tây, đây là ma túy của An Tây mua của người tên Kim (không rõ lai lịch) với giá 800.000 đồng để cất giấu rồi sử dụng.

Đối với 2 gói ma túy dạng "nước vui" và 1 gói Ketamin, bị can Đông và An Tây khai phù hợp với nhau về việc ngày 2-11-2024 trong lúc dọn dẹp nhà thì An Tây thấy trong căn hộ có 1 túi nylon màu hồng. An Tây khai làm nghề diễn viên, nhiều bạn bè tới nhà chơi nên có thể do khách đến bỏ quên lại.

An Tây mở ra thấy có 1 gói Ketamine và 2 gói ma túy nước vui màu đỏ bên ngoài in chữ "Mango Orange Flavor". Do An Tây không sử dụng 02 loại ma túy này nên ngày 2-11-2024, khi Đông đến căn hộ của An Tây chơi thì An Tây lấy số ma túy trên đưa cho Đông mang về để sử dụng cùng bạn gái.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị can khai nhận hành vi như đã nêu trên, phù hợp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra xác định bị can An Tây đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng sử dụng ma túy với bị can Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông vào ngày 2-11-2024 và tổ chức cho Duy sử dụng ma túy vào ngày 8-11-2024.

Bị can An Tây phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng khối lượng 0,1184 gam Methamphetamine; 0,7524 gam cần sa và 13,758 gam Ketamine đã cho Nguyễn Phương Đông.