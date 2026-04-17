Công an Tây Ninh tìm bị hại vụ giả danh đại tá công an 17/04/2026 12:57

(PLO)- Sau khi phát hiện người đàn ông giả danh đại tá công an tại quán cà phê, Công an Tây Ninh đang tìm bị hại liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17-4, Công an xã Thanh Điền, Tây Ninh cho biết đã phát thông báo tìm bị hại liên quan vụ một người đàn ông giả danh công an trong thời gian dài trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cà phê T.Q. (thuộc xã Thanh Điền). Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Ngô Thành Phát (53 tuổi, ngụ phường Tân Ninh) mặc quân phục Công an nhân dân, đeo cấp hàm đại tá và bảng tên trùng với danh tính cá nhân.

Thông báo của công an phường Thanh Điền tìm người bị hại liên quan đến vụ việc. Ảnh: CA

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Phát tự xưng là Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an) đang thi hành công vụ. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều biểu hiện nghi vấn, công an đã nhanh chóng xác minh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Phát không thuộc lực lượng Công an nhân dân. Bước đầu, người này khai nhận đã mua trang phục, cấp hàm và biển tên công an từ khoảng tháng 6-2023 để sử dụng cho đến khi bị phát hiện vào ngày 13-4.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Để phục vụ công tác xử lý, Công an xã Thanh Điền đề nghị các cá nhân, tổ chức từng bị ảnh hưởng hoặc có liên quan đến hành vi của ông Ngô Thành Phát sớm liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin.