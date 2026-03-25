Tây Ninh: Ông Lê Công Đỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND phường Long An nhiệm kỳ mới 25/03/2026 17:10

Ngày 25-3, phường Long An ( tỉnh Tây Ninh) tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại biểu HĐND phường Long An bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HUỲNH DU

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường, đồng thời công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ mới. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo tính hợp pháp và đầy đủ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026–2031. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường giữ chức Chủ tịch HĐND phường. Ông Hồ Phong Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Đại biểu HĐND phường Long An khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HUỲNH DU

Ở khối chính quyền, ông Võ Hồng Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường. Hai Phó Chủ tịch UBND phường gồm bà Huỳnh Thị Diễm Lệ và ông Trịnh Đăng Khoa. Việc các chức danh chủ chốt đều đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối thể hiện sự đồng thuận cao, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác điều hành trong nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An Lê Công Đỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ chủ chốt của UBND phường

Ngoài công tác nhân sự, kỳ họp cũng đã nghe Ủy ban MTTQ phường báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc, vận động bầu cử. HĐND phường đồng thời thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2026, thành lập các tổ đại biểu tại các đơn vị bầu cử và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.