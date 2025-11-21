Xe chở hàng cứu trợ vùng lũ bị tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Khoảng 15 giờ chiều 21-11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Dầu giây – Phan Thiết (đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai) khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng.
Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên 4 xe ô tô trong đó có một xe tải, một xe ô tô khách loại 16 chỗ, 1 xe đầu kéo container và 1 xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thì bất ngờ va chạm vào nhau.
Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô tải mang biển số 51D – 123.23 đang chở đầy hàng cứu trợ đến đồng bào vũng lũ bị lật ngang khiến thực phẩm, nước đóng chai bị bung ra ngoài. Chiếc xe ô tô 16 chỗ và xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng.
Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn không có người bị tử vong. Tuy nhiên tuyến đường giao thông bị ùn tắc. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, xử lý vụ tai nạn.