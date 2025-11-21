Xe chở hàng cứu trợ vùng lũ bị tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết 21/11/2025 16:43

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết khiến chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đến đồng bào vũng lũ bị lật, hàng hoá đổ ra đường.

Khoảng 15 giờ chiều 21-11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Dầu giây – Phan Thiết (đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai) khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe chở hàng cứu trợ đồng bào vũng lũ bị đổ lật.

Hàng thực phẩm, nước đang trên đường đi đến hỗ trợ đồng bào vũng lũ bị đổ ra đường.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên 4 xe ô tô trong đó có một xe tải, một xe ô tô khách loại 16 chỗ, 1 xe đầu kéo container và 1 xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thì bất ngờ va chạm vào nhau.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 chiếc bị hư hỏng nặng.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô tải mang biển số 51D – 123.23 đang chở đầy hàng cứu trợ đến đồng bào vũng lũ bị lật ngang khiến thực phẩm, nước đóng chai bị bung ra ngoài. Chiếc xe ô tô 16 chỗ và xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường cao tốc bị ùn tắc.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn không có người bị tử vong. Tuy nhiên tuyến đường giao thông bị ùn tắc. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, xử lý vụ tai nạn.