An ninh trật tự

Xe chở hàng cứu trợ vùng lũ bị tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết khiến chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đến đồng bào vũng lũ bị lật, hàng hoá đổ ra đường. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Khoảng 15 giờ chiều 21-11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Dầu giây – Phan Thiết (đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai) khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng.

cao tốc 1.jpg
Vụ tai nạn khiến chiếc xe chở hàng cứu trợ đồng bào vũng lũ bị đổ lật.
cao tốc 4.jpg
Hàng thực phẩm, nước đang trên đường đi đến hỗ trợ đồng bào vũng lũ bị đổ ra đường.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên 4 xe ô tô trong đó có một xe tải, một xe ô tô khách loại 16 chỗ, 1 xe đầu kéo container và 1 xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thì bất ngờ va chạm vào nhau.

cao tốc 3.jpg
Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 chiếc bị hư hỏng nặng.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô tải mang biển số 51D – 123.23 đang chở đầy hàng cứu trợ đến đồng bào vũng lũ bị lật ngang khiến thực phẩm, nước đóng chai bị bung ra ngoài. Chiếc xe ô tô 16 chỗ và xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng.

cao tốc 2.jpg
Vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường cao tốc bị ùn tắc.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn không có người bị tử vong. Tuy nhiên tuyến đường giao thông bị ùn tắc. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, xử lý vụ tai nạn.

cao tốc 5.jpg
Một chiếc xe ô tô 7 chỗ trong vụ tai nạn bị hư hỏng
Vũ Hội
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cao tốc #hàng cứu trợ #đồng bào vũng lũ #cao tốc Dầu giây – Phan Thiết #tai nạn giao thông

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm