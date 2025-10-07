Giáo viên bị đồng nghiệp hành hung vì nhắc đỗ xe trong sân trường 07/10/2025 12:20

(PLO)- Một giáo viên ở Đắk Lắk bị đồng nghiệp hành hung vì nhắc nhở người này đỗ xe trái quy định trong sân trường.

Ngày 7-10, một lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã báo cáo Sở GD&ĐT việc giáo viên của trường "tác động vật lý" đồng nghiệp.

Hình ảnh hai giáo viên trong vụ việc được camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, khoảng 7 giờ 10 ngày 3-10, tại khu vực sân trường, ông NTS, Bí thư Đoàn trường, nhắc nhở ông ĐT, giáo viên cùng trường, việc ông này đỗ xe máy sai vị trí quy định.

Tuy nhiên, ông ĐT phản ứng gay gắt và có hành vi tác động vật lý lên người đồng nghiệp. Cụ thể, ông ĐT dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của ông S hai lần trước sự chứng kiến của bảo vệ trường và một số học sinh. Vụ việc khiến ông S bị thương ở vùng cổ.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Võ Nguyên Giáp, vụ việc trên đã gây ra sự hoang mang, lo sợ sâu sắc đối với ông S, ảnh hưởng đến tâm lý, việc giảng dạy. Ngoài ra, sự việc còn gây sốc tâm lý đối với những học sinh chứng kiến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục của trường.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong môi trường giáo dục.