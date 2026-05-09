Thêm một trường chuẩn Anh Quốc sắp hoạt động tại TP.HCM 09/05/2026 15:39

(PLO)- Trường King’s College Wimbledon TP.HCM dự kiến khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8-2027, cung cấp lộ trình giáo dục Anh Quốc cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi.

Sáng 9-5, tại TP.HCM, King’s College School, Wimbledon đã tổ chức lễ ra mắt thành lập ngôi trường King’s College Wimbledon TP.HCM.

Lễ ra mắt thành lập ngôi trường King's College Wimbledon TP.HCM có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 3 từ trái qua).

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM; ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay việc ra mắt trường King’s College tại TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh mà còn thể hiện định hướng hội nhập, nâng cao chất lượng và đa dạng các mô hình giáo dục của thành phố.

Những năm qua, hợp tác quốc tế trong giáo dục luôn được TP.HCM quan tâm như giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã phát triển tích cực qua các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi chuyên môn và triển khai các mô hình tiên tiến.

Hiện nay, TP.HCM có gần 30 trường quốc tế với bản sắc riêng. Với King’s College, ngôi trường có bề dày gần 200 năm tại Anh, ông Hiếu tin tưởng đây sẽ là môi trường tốt để học sinh thành phố lựa chọn học tập.

Ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, cho biết quan hệ ngoại giao giữa hai nước thiết lập từ năm 1993 và Đối tác chiến lược ký kết năm 2010. Sự ra mắt ngôi trường này phản ánh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Anh và Việt Nam trong giáo dục.

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon kiêm Hiệu trưởng danh dự trường tại TP.HCM cho biết trường triển khai chương trình giáo dục Anh Quốc từ mầm non đến trung học. Trường áp dụng hệ thống bằng cấp quốc tế bao gồm IGCSE và A-Level.

Không chỉ ôn luyện kỳ thi, trường tập trung xây dựng hiểu biết sâu sắc thông qua học bổng và nghiên cứu độc lập. Dù giữ nguyên khung tiêu chuẩn quốc tế, trường sẽ điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với văn hóa Việt Nam. Các nội dung giảng dạy lồng ghép yếu tố bản địa giúp học sinh giữ vững bản sắc và có tư duy đa văn hóa.

Cơ sở của trường đang được xây dựng tại khu đô thị The Global City (phường Bình Trưng, TP.HCM) với quy mô gần 2ha. Các hạng mục gồm hồ bơi trong nhà, khu thể thao đa năng, phòng thí nghiệm và nhà hát. Trường dự kiến khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8-2027 cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi.