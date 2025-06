Thêm 1 trường quốc tế được cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục tại TP.HCM 13/06/2025 18:58

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của Trường Quốc tế TAS từ ngày 12-6.



Theo quyết định, Trường Quốc tế TAS có tên bằng tiếng nước ngoài: TAS International School.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Song hành, Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, khu phố 3, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Trường được phép tổ chức hoạt động giáo dục với quy mô 400 học sinh. Trong đó, tỷ lệ học sinh Việt Nam của cấp THPT không quá 20% tổng số học sinh của cấp THPT.

Trường sử dụng Bộ tiêu chuẩn cốt lõi chung (Common Core State Standards – CCSS) của Hoa Kỳ làm nền tảng cho khung chương trình giảng dạy áp dụng từ lớp 1 đến lớp 12 theo văn bản ngày 17-1-2025 của Ủy ban Kiểm định trường học, Hiệp hội Các trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa Kỳ (Accrediting Commission for Schools, Western Association of Schools and Colleges).

Trường thực hiện nội dung chương trình tiếng Việt và chương trình Việt Nam học theo quy định tại Thông tư số 04/2020.

Học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình do Hiệu trưởng ký kèm theo bảng điểm.

Thời gian hoạt động giáo dục của Trường Quốc tế TAS tính từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 5-8-2028.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu Hiệu trưởng Trường Quốc tế TAS chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định tại Nghị định số 86/2018.

Công ty Cổ phần Phú Hạnh có trách nhiệm thực hiện hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường Quốc tế TAS trước khi quyết định này hết hiệu lực thi hành 3 tháng.

Trước đó, ngày 27-11-2024, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM có ra quyết định về việc cho phép thành lập Trường Quốc tế TAS.

Vào ngày 2-4-2025, Bộ GD&ĐT có ban hành công văn về việc chương trình giáo dục nước ngoài của Trường Quốc tế TAS.