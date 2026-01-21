Học sinh Trường Quốc tế Nam Mỹ tham quan mô hình xử lý rác Đa Phước 21/01/2026 11:23

(PLO)- Với trải nghiệm thực tế tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam – VWS), đã giúp các bạn trẻ có cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về công tác bảo vệ môi trường đô thị.

Như thường lệ, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM) luôn rộng cửa chào đón rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên của các trường học trong nước và quốc tế đến tham quan và học tập.

Ấn tượng từ những bài học ngoài lớp học

Mới đây, các học sinh Trường Quốc tế Nam Mỹ (cơ sở Nam Sài Gòn) đã đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý và tái chế rác tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Tại đây, ông Kevin Moore - Giám đốc Điều hành Công ty VWS đã giới thiệu về quy mô công ty và lượng rác thải tiếp nhận... Theo đó, Khu Liên hợp có công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày. Hiện, nơi này đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.000-4.500 tấn rác/ngày cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Trong đó, một phần quan trọng trong quá trình xử lý rác là sử dụng nguồn rác để tái chế, tái tạo năng lượng...

Ông Kevin Moore - Giám đốc Điều hành Công ty VWS giới thiệu về quá trình xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Đoàn học sinh đã được đi tham quan, tận mắt chứng kiến quy trình xử lý rác thải sinh hoạt từ khâu tiếp nhận, phân loại, xử lý cho đến chôn lấp hợp vệ sinh, đặc biệt là hệ thống khử mùi và xử lý nước rỉ rác hiện đại. Các em đều ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ rác từ màu đen sau khi xử lý trở nên trong vắt như nước lọc và được dùng để tưới cây, rửa xe, rửa đường...

Ngoài quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống chống thấm nhiều tầng nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi ô nhiễm, VWS còn triển khai hệ sinh thái xử lý tuần hoàn như tái chế rác thành phân compost, xử lý nước rỉ rác, tận dụng khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện và áp dụng các giải pháp xử lý rác theo hướng tuần hoàn, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường. Nguồn nước và nguồn điện tái tạo này được sử dụng lại cho các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

Phổ biến ý thức bảo vệ môi trường

Lần đầu tiên được trực tiếp tham quan nhà máy xử lý chất thải, em Lê Viết Hữu, học sinh lớp 8.1S cho biết, chuyến đi đã mang lại cho em nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới so với việc học lý thuyết trên lớp. "Sau khi tham quan nhà máy, em ấn tượng nhất với quy trình đốt cháy khí metan sinh ra từ bãi rác để tạo thành khí có thể tái sử dụng, đặc biệt là dùng để phát điện", Hữu chia sẻ.

Gắn lý thuyết với trải nghiệm thực tế, sẽ giúp các em học sinh hiểu bài nhiều hơn.

Theo Hữu, việc tận dụng khí thải từ rác không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn tạo ra nguồn năng lượng hữu ích cho xã hội. "Em thấy cách xử lý này giúp bảo vệ môi trường rất nhiều, từ việc giảm ô nhiễm nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường cho đến giảm nguy cơ phát tán mùi và dịch bệnh", Hữu nói thêm.

"Em ấn tượng với hệ thống lọc nước. Từ nguồn nước thải ô nhiễm nhưng qua nhiều công đoạn xử lý, nước có thể trở nên sạch và an toàn cho con người sử dụng. Nếu nước thải không được xử lý đúng cách, môi trường và sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời gây cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Buổi tham quan thực tế như thế này giúp tụi em hiểu bài nhanh hơn, dễ tiếp thu hơn rất nhiều so với việc học lý thuyết ở lớp", Lê Bảo Yên, học sinh lớp 8.1S nói.

Chuyến tham quan nhà máy xử lý chất thải được tổ chức như một buổi học ngoại khóa, kết hợp nhiều môn học khác nhau. Sau chuyến đi, học sinh sẽ thực hiện bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, đồng thời củng cố kiến thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.