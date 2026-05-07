Huế: Hơn 800 sinh viên luật được đào tạo song ngữ Việt - Anh nhận bằng tốt nghiệp 07/05/2026 16:37

(PLO)- Khóa 46 Trường Đại học Luật, Đại học Huế ghi dấu ấn với tỉ lệ phát triển Đảng viên cao và là lứa sinh viên đầu tiên được đào tạo song ngữ Việt - Anh, tiếp cận ứng dụng AI vào thực tiễn.

Ngày 7-5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 46 cho 821 sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế vinh danh thủ khoa ngành Luật kinh tế khóa 46.

Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp đợt này, có 439 tân cử nhân ngành Luật Kinh tế và 382 tân cử nhân ngành Luật. Kết quả toàn khóa ghi nhận sinh viên Nguyễn Thị Thắm là Thủ khoa ngành Luật Kinh tế và sinh viên Lương Thị Thúy là Thủ khoa ngành Luật.

Đáng chú ý, Khóa 46 đánh dấu lứa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh, từng tham gia các chương trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế.

Nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động, sinh viên khóa này được trang bị kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp qua các phiên tòa giả định và cọ xát thực tế tại hơn 30 cơ quan, tổ chức đối tác.

Được biết, Trường Đại học Luật, Đại học Huế hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2024, ngành Luật của trường đã chính thức lọt vào Bảng xếp hạng đại học Châu Á của Times Higher Education (THE) trong nhóm 601+ nhờ đáp ứng 18 tiêu chí quốc tế về giảng dạy, nghiên cứu.