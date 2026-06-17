Đại sứ Israel nói về 'tin xấu' đối với Tel Aviv; Ông Trump cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Iran nếu… 17/06/2026 20:19

(PLO)- Đại sứ Israel nói về "tin xấu" đối với Tel Aviv; Ông Trump cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Iran, bác thông tin Mỹ góp 300 tỉ USD tái thiết Tehran; Trung Quốc tuyên bố tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Iran và Lebanon sau xung đột Trung Đông.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump bác thông tin Mỹ góp 300 tỉ USD tái thiết Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-6 bác bỏ thông tin Washington sẽ đóng góp vào quỹ tái thiết trị giá 300 tỉ USD dành cho Iran, đồng thời khẳng định ông cũng không đề nghị các nước vùng Vịnh cam kết đầu tư vào quỹ này, đài CNN đưa tin.

“Các vị muốn đầu tư thì cứ đầu tư. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ nói rằng không ai được phép đầu tư sao? Không, chúng tôi sẽ không đầu tư. Chúng tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ 10 xu. Mọi người có thể tự quyết định việc đó, nhưng đó là lựa chọn của họ” - ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, ngày 17-6. Ảnh: AFP

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không đầu tư vào đó và chúng tôi cũng không có bất kỳ quỹ nào như vậy”.

Khi được hỏi liệu ông có đang kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh tham gia quỹ tái thiết hay không, ông Trump trả lời: “Không, tôi không làm vậy. Nếu họ muốn thì cũng được thôi. Nhưng tôi cho rằng họ sẽ chưa làm điều đó trong một thời gian, cho đến khi họ đánh giá được hành vi của phía bên kia. Đây là vấn đề về cách hành xử. Còn chúng tôi thì không đầu tư”.

Tuy nhiên, theo bản dự thảo thỏa thuận mà CNN tiếp cận được, “Mỹ cam kết cùng các đối tác trong khu vực xây dựng một kế hoạch toàn diện, được cả hai bên nhất trí, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời bảo đảm nguồn tài chính tối thiểu 300 tỉ USD”.

Kế hoạch này dự kiến được cụ thể hóa trong vòng 60 ngày kể từ khi ký kết.

Ông Trump cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Iran nếu…

Tổng thống Trump cũng tuyên bố có “99,99% khả năng” Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định khuôn khổ thỏa thuận giữa Washington và Tehran là “rất mạnh mẽ”.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang mang lại tín hiệu tích cực.

“Tôi nghĩ điều đáng mừng nhất là thị trường đã phản ứng rất mạnh. Thị trường chứng khoán tăng vọt, còn giá dầu giảm mạnh. Điều đó nói lên tất cả” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng khuôn khổ thỏa thuận giữa hai nước là “rất mạnh mẽ”, dù thừa nhận nội dung cụ thể vẫn chưa được công bố.

“Không ai biết chính xác trong đó có gì, nhưng đó là một thỏa thuận rất mạnh” - ông nói.

Ông Trump cũng cho rằng các thị trường tài chính là bên hưởng lợi lớn nhất từ tiến triển trong đàm phán, đồng thời dự báo eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn trở lại trong “một hoặc hai ngày tới”.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận đã hoàn tất hay chưa, ông Trump trả lời: “Chưa, nó chưa phải là thỏa thuận cuối cùng”.

Theo ông, văn bản hiện tại chỉ là một bản ghi nhớ. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington có thể từ bỏ tiến trình này nếu không hài lòng với cách hành xử của Tehran.

“Đó là một bản ghi nhớ. Nếu tôi không thích những gì diễn ra, chúng tôi sẽ quay lại tấn công họ. Nếu tôi không hài lòng, nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ lập tức quay trở lại việc ném bom” - ông Trump nói.

Iran chưa lên tiếng về các phát ngôn của ông Trump.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc: Thỏa thuận Mỹ-Iran là “tin xấu” đối với Israel

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc - ông Danny Danon cho rằng khuôn khổ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran là một diễn biến “rất tệ” đối với Israel, Mỹ cũng như các quốc gia vùng Vịnh.

Phát biểu với Channel 14 của Israel, ông Danon cho rằng việc ông Trump muốn nhanh chóng kết thúc tiến trình đàm phán đã tạo điều kiện để Iran cải thiện vị thế của mình trên bàn thương lượng.

“Đây là điều rất tệ đối với Israel, đối với Mỹ và cả các nước vùng Vịnh” - ông Danon nhận định.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Israel cũng lưu ý rằng các bên mới chỉ đạt được một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo và chưa có quyết định cuối cùng.

“Chúng ta phải chờ đợi. Hiện chưa có quyết định nào được đưa ra, mới chỉ có một khuôn khổ để tiếp tục tiến trình đàm phán” - ông Danon nói.

Trung Quốc tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Iran và Lebanon

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 17-6 cho biết Bắc Kinh “vô cùng đau buồn” trước thảm họa nhân đạo tại Trung Đông do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cùng những tác động lan rộng của cuộc khủng hoảng gây ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

Trả lời câu hỏi của báo Beijing Youth Daily về khả năng Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ các nước trong khu vực, ông Lâm cho biết từ tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran và một số quốc gia khác.

Theo ông, căn cứ vào tình hình thực tế tại các nước liên quan, Trung Quốc gần đây đã quyết định cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho Iran và Lebanon nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước, đồng thời cải thiện kinh tế và đời sống dân sinh.

“Là người bạn tốt của các quốc gia Trung Đông và là một cường quốc có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ tiếp tục làm hết sức mình để cung cấp hỗ trợ và viện trợ” - ông Lâm nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa đàm và đóng vai trò tích cực trong việc sớm khôi phục hòa bình, ổn định tại Trung Đông.