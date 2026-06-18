Chiến sự Trung Đông ngày 111: Ông Trump nói về thời gian Mỹ rút quân khỏi vùng Vịnh; Iran cảnh báo ‘sẵn sàng bóp cò’ 18/06/2026 05:37

(PLO)- Ông Trump nói Mỹ sẽ hiện diện quân sự ở vùng Vịnh “thêm một thời gian”; Trưởng phái đoàn Iran nói không tin tưởng Mỹ; Lebanon bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc Syria giải giáp Hezbollah.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện diễn biến mới trước thềm lễ ký chính thức của thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran.

Ông Trump nói về thời gian Mỹ rút quân khỏi vùng Vịnh

Phát biểu tại thượng đỉnh G7 ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực Vịnh Ba Tư “trong một thời gian ngắn nữa” sau khi đạt được thỏa thuận với Iran, theo đài CNN.

“Tôi nghĩ là một thời gian ngắn nữa. Hãy xem mọi việc diễn ra thế nào. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng chúng ta sẽ chờ xem” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 17-6. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cũng giảm nhẹ tầm quan trọng của việc tiêu hủy kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran, cho rằng điều đó ít quan trọng hơn việc ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Kém quan trọng hơn nhiều, bởi vì việc tiếp cận số vật liệu đó là rất khó. Tôi không nghĩ bất kỳ ai có thể tiếp cận được nó. Chúng tôi có thể làm được, nhưng sẽ cần rất nhiều công sức và thời gian” - ông nói thêm.

Ông Trump cũng cho biết ông không xem khoảng thời gian đàm phán kỹ thuật 60 ngày giữa Mỹ và Iran là một thời hạn cứng nhắc.

“Tôi không xem đó là một thời hạn cứng nhắc, không. Chỉ cần họ cư xử đúng mực thì tôi thực sự không quá quan tâm” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Vị tổng thống cho rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, Mỹ có thể đã tiếp tục cuộc chiến thêm tới hai năm nữa.

“Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận này, chúng tôi có thể tiếp tục ném bom thêm ba tuần, hai tuần, bốn tuần, thậm chí hai năm nữa” - ông Trump nói.

Cũng theo ông Trump, Mỹ đã gửi cho Israel một bản sao của thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Trước đó, CNN hôm 16-6 dẫn nguồn tin Israel rằng Israel đã đề nghị được xem nội dung thỏa thuận với Iran nhưng bị phía Mỹ từ chối.

Ông Trump cũng chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Hezbollah tại Lebanon, cho rằng Tel Aviv “có thể làm tốt hơn”.

“Tôi yêu mến họ với tư cách là một đối tác, họ đã rất tuyệt vời, nhưng họ có thể làm tốt hơn rất nhiều trong vấn đề Hezbollah. Về điểm này, tôi không nghĩ họ đang làm tốt, và tôi thực sự cảm thấy rất tiếc cho Lebanon” - ông nói thêm.

Iran cảnh báo ‘sẵn sàng bóp cò’

Ngày 17-6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Tehran đang "sẵn sàng bóp cò" trong bối cảnh sự ngờ vực ngày càng gia tăng với Mỹ, theo hãng thông tấn Tasnim.

“Tôi vô cùng bi quan và không tin tưởng vào Mỹ. Ngay cả khi thỏa thuận được hoàn tất và được Hội đồng Bảo an thông qua bằng nghị quyết, nó vẫn hoàn toàn không đáng tin cậy” - ông nói.

“Khoảng cách giữa tôi và chiến trường ngoại giao không khác mấy so với chiến trường quân sự, và tay chúng tôi đang đặt trên cò súng” - trưởng phái đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng eo biển Hormuz hiện phát huy hết "tiềm năng" của mình.

“Iran có chủ quyền tại eo biển Hormuz và đương nhiên, chúng tôi sẽ tính phí cho các dịch vụ này” - ông nói thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết các kế hoạch của Iran đối với lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 19-6 vẫn không thay đổi.

“Về hình thức ký kết biên bản ghi nhớ, một đề xuất là văn kiện này sẽ được tổng thống của hai nước ký” - ông nói.

Ông Baghaei nói rằng Mỹ đã cam kết gỡ bỏ các trở ngại đang ngăn cản việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, đồng thời lưu ý rằng một phần các cuộc đàm phán về vấn đề này đã được tiến hành.

“Đối với chúng tôi, ưu tiên hàng đầu là khôi phục quyền tiếp cận các tài sản thuộc về nhân dân Iran” - người phát ngôn nói, cho biết cơ chế cụ thể để giải ngân số tiền này vẫn nằm trong các nghĩa vụ mà Washington phải thực hiện.

Lebanon bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc Syria giải giáp Hezbollah

Biên giới Israel-Lebanon ngày 17-6. Ảnh: AFP

Ngày 17-6, Bộ trưởng Tư pháp Lebanon, ông Adel Nassar, đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump rằng Israel nên để Syria “xử lý Hezbollah” tại Lebanon vì Damascus sẽ làm điều đó “tốt hơn”.

Trả lời phỏng vấn của CNN, ông Nassar cho rằng việc giải giáp Hezbollah là nhiệm vụ của nhà nước Lebanon, chứ không phải của các lực lượng nước ngoài.

“Vấn đề không phải là để quân đội nước ngoài thực hiện công việc đó. Lebanon đã phải chịu đựng trong nhiều năm vì sự can thiệp từ bên ngoài. Và nếu Hezbollah ngày nay là một lực lượng ủy nhiệm của Iran, thì đó là vì Iran đã can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon” - ông nói.

Tổng thống Lebanon, ông Joseph Aoun, hôm 17-6 đã hoan nghênh sự hỗ trợ từ “bất kỳ quốc gia nào” đối với các nỗ lực ngừng bắn, trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích ở miền nam Lebanon.

Tuy nhiên, ông Aoun nhấn mạnh rằng các quyết định liên quan tương lai của đất nước phải do chính phủ Lebanon đưa ra, chứ không thể bị áp đặt từ bên ngoài.