Danh sách 48 hiệu trưởng tại TP.HCM làm cụm trưởng cụm chuyên môn 15/10/2025 12:01

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có quyết định về việc phân công cụm trưởng cụm chuyên môn thuộc địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026.

Sau hợp nhất, căn cứ theo địa giới hành chính phường, xã, đặc khu và số lượng học sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chia quy mô ngành giáo dục của 168 phường, xã, đặc khu thành 16 cụm trường để quản lý chuyên môn.

Cô trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ở mỗi cụm trường bao gồm các trường từ mầm non đến THPT, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT đã phân công mỗi cụm ba hiệu trưởng đại diện cho các bậc học.

Đơn cử cụm 1 gồm 3 cụm trưởng, trong đó bậc tiểu học do bà Trần Thị Kim Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Mỹ phụ trách; bậc THCS do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Đỗ Văn Dậy còn bậc THPT do thầy Lê Đức Chinh, Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú....

Danh sách 48 cụm trưởng cụm chuyên môn tại TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

16 cụm quản lý được Sở GD&ĐT TP.HCM phân chia như sau:

Cụm 1: gồm các phường, xã, đặc khu: Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ; Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Cụm 2: gồm các phường, xã, đặc khu: Bà Điểm; Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông.

Cụm 3: gồm các phường, xã, đặc khu: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh; phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Cụm 4: gồm các phường, xã, đặc khu: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây; phường Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Bình Lợi Trung.

Cụm 5: gồm các phường, xã, đặc khu: Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới; phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh; phường Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc; phường Khánh Hội.

Cụm 6: gồm các phường, xã, đặc khu: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn; phường Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng; phường Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng; phường Bình Tây, Bình Tiên.

Cụm 7: gồm các phường, xã, đặc khu: Bình Phú và Phú Lâm; phường An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa.

Cụm 8: gồm các phường, xã, đặc khu: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội; phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; phường Phú Định, Chánh Hưng, Bình Đông.

Cụm 9: gồm các phường, xã, đặc khu: Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp; phường Hiệp Bình, Tam Bình, Linh Xuân.

Cụm 10: gồm các phường, xã, đặc khu: Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trương, Phước Long, An Khánh.

Cụm 11: gồm các phường, xã, đặc khu: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng và các phường Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An; các phường Nhà Bè, Hiệp Phước.

Cụm 12: gồm các phường, xã, đặc khu: Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương và các phường An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao.

Cụm 13: gồm các phường, xã, đặc khu: Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh và các phường Thường Tân, Bắc Tân Uyên; các phường Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Cụm 14: gồm các phường, xã, đặc khu: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa và các phường Trừ Văn Thố, Bàu Bàng ; phường Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh.

Cụm 15: gồm các phường, xã, đặc khu: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và các phường Long Hương, Bà Rịa, Tam Long; các phường Châu Pha, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành.

Cụm 16: gồm các phường, xã, đặc khu: Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ và các phường Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn; phường Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm; đặc khu Côn Đảo.