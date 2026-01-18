Khẩn cấp tháo nút thắt cho các lô hàng hóa chất bị ách tắc 18/01/2026 10:16

(PLO)- Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Tài chính và các địa phương khẩn trương triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất (sửa đổi).

Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của Luật Hóa chất (sửa đổi).

Bộ Công Thương cho hay ngày 17-1-2026, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất (sửa đổi). Các Nghị định này bao gồm Nghị định số 24/2026 của Chính phủ quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của luật.

Nghị định số 25/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất.

Nghị định số 26/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.

Cùng đó, ngày 17-1, Bộ Công Thương cũng ban hành Thông tư số 01 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 26 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư số 02 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số 25 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất.

Do đó, nhằm kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm không làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào sản xuất, tránh phát sinh chi phí logistics của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, công bố và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

Đặc biệt, Bộ Công Thương lưu ý về thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch, thống nhất trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Trong thời gian chưa thể triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn, bộ đề nghị thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ bằng hình thức bản giấy theo quy định.

Trước đó, một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng các lô hàng nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất bị mắc kẹt tại cảng và không thể thông quan do không xin được giấy phép.

Nguyên nhân là dù Luật Hóa chất (sửa đổi) đã có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2026 nhưng các văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn chưa được ban hành đồng thời, khiến cho các cơ quan chức năng liên quan không có cơ sở để triển khai, cấp phép cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu.

Cùng đó, Sở Công Thương TP.HCM cũng đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất.