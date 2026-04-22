Hổ Belgan sinh 3 con tại vườn thú FLC Quy Nhơn

(PLO)- Ba con hổ con giống Belgan ra đời tại vườn thú FLC Quy Nhơn, Gia Lai thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

Ngày 22-4, vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết một hổ mẹ giống Belgan châu Á trong vườn thú đã sinh được ba hổ con khỏe mạnh.

Ba thành viên nhí của vườn thú Safari Quy Nhơn được sinh ra sau 113 ngày mang thai; được đặt tên như những em nhỏ, gồm Hùng, Hà và Trang.

Ba "bé" hổ giống Belgan ra đời tại công viên Safari Quy Nhơn.

Theo FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, sự ra đời của ba “bé" hổ là sự tiếp nối thành công sau khi nuôi dưỡng ba con hổ giống Belgan có tên Sâu, Sói và Sóc phát triển khỏe mạnh. Đây là một niềm vui lớn cho đơn vị, du khách, nhất là du khách nhỏ tuổi khi đến đây du lịch, tham quan.

Để cùng lan tỏa chung niềm vui, trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, Safari Quy Nhơn sẽ bố trí cho ba anh em nhà hổ “chào" khách ở khoảng cách thật gần, có thể chụp hình lưu niệm.

Ba con hổ con rất dạn người.

Safari Quy Nhơn là công viên hoang dã lớn với hàng trăm loài thú quý hiếm, được xây dựng bên trong hệ thống FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort ở phường Quy Nhơn Đông với diện tích gần 130 ha.

Nơi đây được thiết kế theo mô hình du lịch dã ngoại với 13 khu vực khác nhau, hiện đang bảo tồn hơn 1.000 cá thể động vật hoang dã như gấu, đà điểu, hươu sao, lạc đà, vượn, voọc…