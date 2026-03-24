Loài động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại trường học ở Huế 24/03/2026 15:58

(PLO)- Một con cu li nhỏ quý hiếm vừa được phát hiện trong khuôn viên trường học ở Huế.

Ngày 24-3, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết một con cu li nhỏ quý hiếm được phát hiện trong khuôn viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con cu li để thả về môi trường tự nhiên.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 20-3, giáo viên phát hiện một con cu li xuất hiện trong sân trường. Ngay sau đó, trường báo tin cho Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới để bàn giao.

Tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã A Lưới 1 tiến hành tiếp nhận cá thể động vật nói trên. Con cu li có trọng lượng khoảng 1,2 kg, tình trạng bình thường.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tái thả con cu li về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Cu li (cu li lớn và cu li nhỏ) là loài động vật rất quý hiếm, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam và thế giới. Chúng nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt.