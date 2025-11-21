Giữa lúc giá rau tăng khủng, siêu thị tung chương trình thả ga mua sắm, hạ giá 30% 21/11/2025 07:51

​(PLO)- Mưa lũ phức tạp gây khó khăn cho vận chuyển và khiến giá rau củ leo thang do nguồn cung thiếu hụt. Tuy nhiên, các siêu thị lớn cho biết hàng hóa tại khu vực miền Nam vẫn dồi dào, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại nhiều địa phương, đặc biệt là Lâm Đồng là vùng chuyên canh rau quả lớn cung cấp cho TP.HCM, nguồn cung đang bị ảnh hưởng. Hệ quả là giá rau tại các chợ TP.HCM đồng loạt tăng. Cùng lúc đó, việc vận chuyển hàng hóa của một số nhà bán lẻ đi các tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn.

​Vận chuyển khó, miền Nam vẫn đủ hàng

​Đại diện Công ty MM Mega Market Việt Nam, cho biết mưa lớn kéo dài gây sạt lở và chia cắt nhiều tuyến đường tại Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Tình trạng này khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là rau củ từ trạm trung chuyển Đà Lạt của đơn vị gặp nhiều hạn chế.

​Tuy nhiên, các chuyến xe chở hàng từ trạm trung chuyển Đà Lạt về khu vực miền Nam vẫn được duy trì. Do đó, lượng hàng hóa tại khu vực miền Nam hiện vẫn dồi dào và chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt.

​"Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp uy tín để phân phối hàng kịp thời đến các trung tâm trên toàn quốc, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn cung", đại diện Công ty MM Mega Market Việt Nam nói.

​Ngược lại, các tuyến giao thông Nha Trang – Quy Nhơn – Phú Yên đang chịu tác động nặng nề bởi lũ dâng và ngập úng tại nhiều vị trí trọng yếu. Điều này gây trở ngại lớn cho việc kết nối và lưu thông hàng hóa. Đối với hướng đi miền Trung và miền Bắc, hơn 10 chuyến xe của công ty chở hàng khô, đông lạnh và hàng tươi đang phải chờ lực lượng chức năng hướng dẫn, điều phối lưu thông khi nước rút.

​Đơn vị này cam kết tuân thủ tuyệt đối mọi chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa. Đồng thời, để đảm bảo nguồn cung tại miền Bắc, công ty chủ động duy trì lượng hàng ổn định thông qua kho trung tâm tại Bắc Ninh cùng mạng lưới nhà cung cấp khu vực.

​Về hoạt động tại miền Trung, trung tâm MM Mega Market Nha Trang đang bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lớn. Ưu tiên cao nhất hiện tại là bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ nhân viên. Trong khi đó, trung tâm tại Quy Nhơn chịu ảnh hưởng nhẹ hơn, vẫn duy trì hoạt động bình thường để phục vụ khách hàng.

Mưa lũ phức tạp khiến vận chuyển khó khăn, siêu thị nổ lực đảm bảo nguồn cung, giá cả ổn định.

Siêu thị theo dõi diễn biến thị trường để điều chỉnh giá phù hợp

Theo đại diện MM Mega Market Việt Nam, đơn vị cam kết nỗ lực tối đa để duy trì nguồn cung ổn định, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và hỗ trợ nhà cung cấp. Đối với mặt hàng rau xanh, công ty cam kết mang đến mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng, đồng thời bám sát diễn biến thị trường để điều chỉnh phù hợp.

​"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó và kịp thời cung ứng hàng hóa, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này", vị đại diện này chia sẻ thêm.

​Tương tự, Saigon Co.op cho biết nhiều tuần qua, người tiêu dùng phải đối mặt với "cú sốc" giá ở nhóm rau củ trên thị trường khi tăng 15%-50%. Nguyên nhân do mưa lớn và triều cường kéo dài làm đứt gãy nguồn cung, cản trở thu hoạch, vận chuyển và gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu. Đây là nhóm hàng "lõi" trong giỏ chi tiêu hằng ngày khiến chi phí bữa ăn gia đình bị đội lên đáng kể.

​Trước tình hình này, Saigon Co.op đã khẩn trương làm việc với các nhà cung cấp địa phương để điều chỉnh phương án vận chuyển linh hoạt. Đơn vị nỗ lực duy trì nguồn rau ôn đới từ Đà Lạt và bao tiêu rau lá nhiệt đới như rau muống, cải ngọt nhằm giữ lượng rau xanh ổn định.

​Đại diện Saigon Co.op thông tin: "Không chỉ với vai trò phân phối, từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã, nhà cung cấp địa phương. Mục tiêu là bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức giá hợp lý".

​Đại diện Aeon Việt Nam lý giải giá cả thị trường chịu tác động tổng hòa bởi nhiều yếu tố, từ chi phí đầu vào, vận chuyển cho đến nhu cầu theo từng thời điểm. Tuy nhiên, đơn vị khẳng định luôn nỗ lực đảm bảo nguồn hàng chất lượng với mức giá hợp lý tới khách hàng tại tất cả địa điểm kinh doanh.