Doanh nghiệp nhập cuộc nông nghiệp đô thị: Từ rau sạch đến tín chỉ carbon 18/11/2025 14:41

(PLO)- Trước thực trạng thiếu mảng xanh báo động, các giải pháp công nghệ cho nông nghiệp đô thị như biến rác thành tín chỉ carbon hay ứng dụng AI đang được chuyên gia và doanh nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ để "xanh hóa" TP.HCM.

Sáng 18-11, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM tổ chức hội thảo "Nông nghiệp đô thị – Giải pháp phát triển không gian xanh". Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp và nhà khoa học nhằm tìm kiếm chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trong lòng siêu đô thị.

Biến rác thành tài nguyên, đưa công nghệ vào ban công

Dẫn chứng về tốc độ bê tông hóa, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết chỉ tiêu cây xanh công cộng tại TP.HCM hiện chỉ đạt 0,55 m2/người. Con số này rất khiêm tốn so với mức 66 m2/người của Singapore hay 5 m2/người của Hà Nội.

Trước áp lực đó, công nghệ đang mở ra hướng đi mới. Không chỉ dừng lại ở việc trồng rau sạch, các giải pháp hiện nay hướng đến kiến tạo không gian sống và kinh tế xanh.

Nổi bật là giải pháp biến rác thải hữu cơ (chiếm 45-55% lượng rác chưa tái chế) thành than sinh học (Biochar). Ông Phạm Hoài Trung, chuyên gia từ Azitech - GreenGo, phân tích: "Một tấn than sinh học từ công nghệ nhiệt phân có thể khóa lại 2 đến 3 tấn khí nhà kính tương đương CO2".

Theo ông Trung, giải pháp này giúp doanh nghiệp đạt đa mục tiêu, bao gồm xử lý rác, cải tạo đất và tạo ra tín chỉ carbon để giao dịch.

Ở góc độ nghiên cứu, TS Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, khẳng định công nghệ sinh học là chìa khóa. Các công nghệ chỉnh sửa gen đang tạo ra giống cây chịu mặn, chịu hạn, thích ứng tốt với đô thị. Ông An đặt mục tiêu TP.HCM sẽ học tập Singapore, phấn đấu tự chủ 30% thực phẩm vào năm 2030.

Các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị bền vững, giải quyết bài toán thiếu hụt mảng xanh tại các siêu đô thị. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, các mô hình "vườn trên mái", "vườn tường" được TS Vũ Thị Quyền, Trường ĐH Văn Lang, đề xuất như một giải pháp giảm hiệu ứng đảo nhiệt và hỗ trợ quản lý nước mưa.

Đại diện khối doanh nghiệp, Công ty Bình Điền Mekong giới thiệu các gói vật tư chuyên biệt cho đô thị. Đơn vị này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và vi sinh vật có lợi để hỗ trợ canh tác, thay vì chỉ cung cấp phân bón đơn thuần.

Cần hệ sinh thái đồng bộ, không chỉ là kỹ thuật

Dù công nghệ có nhiều đột phá, các chuyên gia nhận định nông nghiệp đô thị cần một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ từ chính sách đến nhận thức.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Bình Điền Mekong, cam kết doanh nghiệp sẽ chuyển dịch từ bán sản phẩm sang cung cấp giải pháp và tư vấn kỹ thuật. Ông Tuấn nhấn mạnh giải pháp hữu cơ là bắt buộc để đảm bảo an toàn cho môi trường sống chật hẹp tại thành phố.

Các giải pháp công nghệ đang mở ra hướng đi mới, kiến tạo không gian sống xanh cho các đô thị lớn. Ảnh: QH

Dưới góc độ xã hội, ông Nguyễn Ngọc Hiển, đại diện Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam, cho rằng giá trị cốt lõi của nông nghiệp đô thị là sự kết nối.

"Các vườn cộng đồng là nơi phá vỡ sự cô lập đô thị, giúp người dân giao lưu và cải thiện sức khỏe tinh thần, bên cạnh lợi ích về sinh kế và môi trường", ông Hiển nhận định.

TS Trần Đình Lý chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nguồn nhân lực xanh. Ông cho rằng các trường đại học phải đi đầu trong đào tạo kỹ sư cảnh quan, chuyên gia quản lý cây xanh. Đồng thời, cần đẩy mạnh truyền thông để biến việc trồng cây thành phong cách sống văn minh của cư dân đô thị.