Gia Lai xem xét thu hồi dự án 'núp bóng' trồng rau để chăn nuôi bò, dê 04/11/2025 09:38

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Bình Định cũ, nay là Gia Lai chỉ đạo thu hồi dự án do sai phạm chủ trương đầu tư nhưng hơn bốn tháng nay chưa thực hiện.

Ngày 3-11, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, cho biết Sở Tài chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa kiểm tra lại dự án dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Canh Vinh để báo cáo thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo. Dự án này do Công ty CP Đầu tư và xây dựng C.P làm chủ đầu tư.

Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Canh Vinh không thực hiện đúng chủ trương đầu tư trồng rau mà chuyển sang nuôi gia súc, gia cầm. Ảnh: DT.

Trước đó, tháng 6-2025, thường trực Tỉnh ủy Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, giao UBND tỉnh thực hiện thu hồi dự án trên do không thực hiện đúng chủ trương đầu tư. Ngày 21-7, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành quyết định ngừng toàn bộ hoạt động của dự án trong thời gian ba tháng, từ ngày 22-7 đến 22-10.

Sở Tài chính Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các sai phạm do không thực hiện đúng mục tiêu dự án đã được phê duyệt, báo cáo kết quả để được xem xét tiếp tục triển khai dự án.

Trường hợp không khắc phục được hoặc không đáp ứng điều kiện đầu tư, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt hoạt động, theo điều 48 Luật Đầu tư 2020. Tuy nhiên, đến nay, thời hạn tạm dừng hoạt động đã quá hạn ba tháng, tỉnh Gia Lai vẫn chưa có quyết định chính thức về dự án này.

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định cũ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Canh Vinh, trên diện tích hơn 40.400 m2 đất. Mục tiêu dự án là cung cấp rau an toàn cho hệ thống nhà hàng tại TP Quy Nhơn và phục vụ thị trường nội địa.

Dự án thực hiện sai chủ trương đầu tư, chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khi chưa có đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũ kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư không thực hiện đúng chủ trương được phê duyệt. Thay vì sản xuất rau, doanh nghiệp xây dựng nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi đàn gia súc, như heo, bò, dê,...

Tất cả các công trình trên đều không có giấy phép xây dựng, không có hồ sơ đánh giá tác động môi trường về chăn nuôi có chất thải.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, dự án trên thuộc diện miễn, giảm tiền thuê đất. Trong trường hợp sử dụng đất sai mục đích, cơ quan Thuế sẽ xem xét truy thu tiền thuê đất tương ứng thời điểm sai phạm.

Ngày 5-9, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với các sở, ngành kiểm tra tại dự án. Trong biên bản kiểm tra ông Võ Vinh Ca, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng C.P, cam kết khắc phục các sai phạm, không sản xuất rau mới, không tái đàn, không nhập mới vật nuôi trong thời gian tạm ngừng dự án.

Đồng thời, công ty đã lập thủ tục pháp lý xin điều chỉnh tên tên, mục tiêu của dự án cho phù hợp với tình hình thực tế để UBND tỉnh Gia Lai xem xét.