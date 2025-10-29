Mổ xẻ sai phạm sau vụ sạt lở dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly 29/10/2025 16:21

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn đề nghị các Sở Tài chính, Công Thương, UBND phường Cam Ly – Đà Lạt, phường Lang Biang – Đà Lạt góp ý báo cáo giải quyết đơn của công dân đối với các nội dung sai phạm tại dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly.

Khu vực sạt lở.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết đơn của ông NCC đối với các sai phạm tại dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly, Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao chủ trì rà soát lại tình hình khắc phục các tồn tại của dự án này.

Đối chiếu với các nội dung phản ảnh trong đơn của ông C để báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Vừa qua, Sở Xây dựng đã mời các đơn vị liên quan có ý kiến đối với dự thảo báo cáo để tham mưu đề xuất UBND tỉnh. Cụ thể, đề nghị Sở Công Thương góp ý đối với nội dung phản ánh về thi công công trình không đúng thiết kế đã được Sở Công Thương thẩm định; nội dung về xử lý sự cố trong quá trình tổ chức thi công.

Sở Tài chính góp ý đối với nội dung xử lý chậm tiến độ, điều chỉnh chủ trương đầu tư; UBND phường Cam Ly – Đà Lạt, phường Lang Biang – Đà Lạt góp ý đối với nội dung xử lý sai phạm trong quá trình thi công xây dựng; việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể và phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai.

Ý kiến góp ý dự thảo gửi về Sở Xây dựng trước 30-10, để Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Dự án thủy điện Cam Ly tại phường 5, 7 và xã Tà Nung, Đà Lạt cũ, có quy mô 9,6 MW, ban đầu tổng diện tích đất thực hiện hơn 24 ha, tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng; do Cty CP Xây dựng số 1 Việt Hưng, TP HCM làm chủ đầu tư.

Tháng 7-2024 tại dự án xảy ra tình trạng sạt lở đường giao thông, đất sản xuất của người dân, vị trí sạt lở có chiều cao trên 12 m, rộng 20 m.

Cơ quan chức năng xác định có hơn 270 m2 đất bị sạt lở nằm ngoài phạm vi dự án. Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, di dời toàn bộ máy móc, công nhân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng xác định, dự án chưa được cấp thẩm quyền ký hợp đồng cho thuê đất; chủ đầu tư chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong khu vực thực hiện dự án. Ngoài ra, dù đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận điều chỉnh (tháng 3-2023) đến thời điểm vi phạm cũng đã hết tiến độ thực hiện dự án kể từ quý 2-2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư dự án hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho người dân do để sạt lở đất gây ra; đồng thời rà soát, có biện pháp thỏa đáng để khắc phục cho người dân tại khu vực sạt lở…