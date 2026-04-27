Ngày mai, xét xử phúc thẩm cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng 27/04/2026 14:49

(PLO)- Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 12/16 bị cáo và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Dự kiến ngày mai (28-4), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở lại phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 11 bị cáo khác về các tội: tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phiên toà được mở do có kháng cáo của 12/16 bị cáo và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, phiên toà này đã phải hoãn vì vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Hằng 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm xác định SJC là doanh nghiệp nhà nước, có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vàng miếng, bán lẻ vàng, bạc, đá quý...

Từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bị cáo Hằng được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Tuy nhiên, bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập tờ trình "khống" để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Bị cáo này còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt 11,6 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch.

Hậu quả, bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Toà án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường số tiền 14 tỉ đồng cho Công ty SJC và khắc phục 73 tỉ cho ngân sách Nhà nước.