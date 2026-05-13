Luật Thủ đô sửa đổi: Trao quyền chủ động cao hơn cho chính quyền Hà Nội 13/05/2026 16:13

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Thủ đô năm 2026 trao quyền chủ động cao hơn cho chính quyền TP Hà Nội trong quản lý, điều hành và phát triển Thủ đô.

Chiều 13-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua, trong đó có Luật Thủ đô sửa đổi.

Trao quyền mạnh hơn cho chính quyền Hà Nội

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Thủ đô sửa đổi tập trung vào phân quyền, tạo không gian để chính quyền TP Hà Nội chủ động quyết định và tự chịu trách nhiệm. Luật gồm 9 chương, 36 điều, mở rộng đáng kể quyền hạn cho chính quyền Thủ đô.

Luật bổ sung các khái niệm mới như “không gian tầm thấp”, “không gian tầm cao” và quy định nguyên tắc ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù cho Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội được trao quyền quyết định áp dụng các cơ chế ưu đãi hoặc thuận lợi hơn nếu các quy định mới của Quốc hội sau này phù hợp với yêu cầu phát triển.

Luật phân quyền toàn diện cho Hà Nội trong tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch đô thị, công nghệ số và an toàn xã hội. Việc phân quyền gắn chặt với cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giám sát và giải trình nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý.

Hà Nội được chủ động ban hành nhiều cơ chế đặc thù

Luật bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hà Nội. HĐND và UBND Thành phố được phép điều chỉnh trình tự thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh cải cách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, các quy định này không được làm phát sinh thêm hồ sơ hay kéo dài thời gian giải quyết cho người dân.

Đặc biệt, luật bổ sung cơ chế thí điểm chính sách mới. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, HĐND TP Hà Nội có thể ban hành nghị quyết triển khai thí điểm các cơ chế đặc thù, trừ các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo.

Luật mới cho phép phát triển các mô hình kinh tế mới, khu kinh tế tự do nhằm tạo động lực tăng trưởng. Về liên kết vùng, luật xác định Hà Nội là hạt nhân tăng trưởng, bổ sung cơ chế phối hợp liên tỉnh và thành lập Quỹ Phát triển vùng Thủ đô.