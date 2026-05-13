Luật Thủ đô sửa đổi: Trao quyền chủ động cao hơn cho chính quyền Hà Nội

Chiều 13-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua, trong đó có Luật Thủ đô sửa đổi.
Trao quyền mạnh hơn cho chính quyền Hà Nội
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Thủ đô sửa đổi tập trung vào phân quyền, tạo không gian để chính quyền TP Hà Nội chủ động quyết định và tự chịu trách nhiệm. Luật gồm 9 chương, 36 điều, mở rộng đáng kể quyền hạn cho chính quyền Thủ đô.
Luật bổ sung các khái niệm mới như “không gian tầm thấp”, “không gian tầm cao” và quy định nguyên tắc ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù cho Hà Nội.
HĐND TP Hà Nội được trao quyền quyết định áp dụng các cơ chế ưu đãi hoặc thuận lợi hơn nếu các quy định mới của Quốc hội sau này phù hợp với yêu cầu phát triển.
Luật phân quyền toàn diện cho Hà Nội trong tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch đô thị, công nghệ số và an toàn xã hội. Việc phân quyền gắn chặt với cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giám sát và giải trình nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý.
Hà Nội được chủ động ban hành nhiều cơ chế đặc thù
Luật bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hà Nội. HĐND và UBND Thành phố được phép điều chỉnh trình tự thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh cải cách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, các quy định này không được làm phát sinh thêm hồ sơ hay kéo dài thời gian giải quyết cho người dân.
Đặc biệt, luật bổ sung cơ chế thí điểm chính sách mới. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, HĐND TP Hà Nội có thể ban hành nghị quyết triển khai thí điểm các cơ chế đặc thù, trừ các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo.
Luật mới cho phép phát triển các mô hình kinh tế mới, khu kinh tế tự do nhằm tạo động lực tăng trưởng. Về liên kết vùng, luật xác định Hà Nội là hạt nhân tăng trưởng, bổ sung cơ chế phối hợp liên tỉnh và thành lập Quỹ Phát triển vùng Thủ đô.
Tăng trách nhiệm giải trình, miễn trách nhiệm trong trường hợp không vụ lợi
Luật Thủ đô sửa đổi cũng bổ sung các cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương đối với việc triển khai các cơ chế đặc thù tại Hà Nội.
Chính quyền TP Hà Nội được yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài ra, luật cũng bổ sung cơ chế xử lý vi phạm và quy định miễn, loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, không vụ lợi nhưng vẫn phát sinh thiệt hại trong quá trình thực thi nhiệm vụ.