Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh thì phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ 12/04/2026 11:11

(PLO)- Thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị Hà Nội cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách pháp luật.

Sáng 12-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nhất trí cao với việc sửa đổi luật lần này, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) cho rằng Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và là trái tim của cả nước.

“Trái tim có khỏe, có mạnh thì cơ thể mới khỏe và mạnh được. Hà Nội không chỉ là đầu tàu, là động lực dẫn dắt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học và đổi mới sáng tạo của quốc gia, mà còn là nơi phát kiến, thử nghiệm những chính sách mới, kể cả những chính sách chưa có trong pháp luật hiện hành”- ông Tạ Văn Hạ nói.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng). Ảnh: QUỐC HỘI

Theo ông, với việc sửa đổi, ban hành Luật Thủ đô sửa đổi lần này, Quốc hội đã trao cho thủ đô ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội một sứ mệnh, một cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn mình bay cao trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu Tạ Văn Hạ ủng hộ các nhóm chính sách trong dự thảo luật, đặc biệt là các vấn đề quy định về phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội, trong đó có nhiều thẩm quyền mới, như thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế chính sách đặc thù.

Ông Tạ Văn Hạ dẫn thống kê cho thấy Hà Nội dự kiến được trao 192 thẩm quyền. Trong đó, 50 thẩm quyền kế thừa Luật Thủ đô cũ và Nghị quyết 115; 57 thẩm quyền là quy định của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và 85 thẩm quyền mới chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành.

“Đây là một sự phân quyền rất mạnh mẽ”- ông Hạ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đại biểu đoàn Đà Nẵng cho rằng đi đôi với phân quyền mạnh thì phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ. “Tôi đề nghị Hà Nội cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách pháp luật”- ông Tạ Văn Hạ đề nghị.

Theo ông, đội ngũ này phải có kinh nghiệm, trình độ và tư duy tương xứng, do đó cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mặt khác, cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, đảm bảo công khai minh bạch, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với đó, cần làm rõ cơ chế đánh giá, tổng kết thí điểm, đảm bảo các chính sách được triển khai có kiểm soát, sơ kết, tổng kết kịp thời để hoàn thiện và nhân rộng mô hình cho phù hợp.

Ở một khía cạnh khác, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho hay ông rất quan tâm tới môi trường của Thủ đô Hà Nội.

“Nhiều năm nay, chất lượng không khí ở Thủ đô Hà Nội rất thấp”- ông Hòa cho rằng để giải quyết bài toán căn cơ về ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường của Hà Nội, ngoài nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu, phải xét yếu tố chủ quan do chính con người gây ra.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: QUỐC HỘI

“Hà Nội quá đông dân cư. Số nhà cao tầng, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, cơ quan Trung ương… tập trung ở Thủ đô rất lớn. Tôi đề nghị để giải quyết căn cơ về chất lượng không khí, để hậu duệ chúng ta được hưởng không khí xanh, sạch và văn minh, trước tiên phải giãn dân và di dân ra khỏi nội đô Hà Nội”- đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị.

Đối với nhà cao tầng, các chung cư hiện nay xuống cấp, ông Hòa cho rằng không nên sửa chữa mà phải di dời.

“Chúng ta thà hy sinh, mất mát một phần nào đó để 30, 50 năm sau, con cháu chúng ta được hưởng thành quả. Muốn giải quyết được bài toán này, phải làm sao có nhà ở xã hội cho người dân”- ông Hòa nói và cho rằng tình trạng những người dân sống trong hẻm, có những ngõ ngách chỉ 1m2, không có đường đi… còn rất nhiều.