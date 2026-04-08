Trao thêm 192 thẩm quyền cho Hà Nội trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 08/04/2026 16:04

(PLO)- Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất phân quyền toàn diện, trao thêm 192 thẩm quyền cho TP Hà Nội. Nhiều cơ chế mới được bổ sung nhằm tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của thành phố.

Chiều 8-4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trước Quốc hội.

Trao thêm nhiều thẩm quyền, tăng tính tự chủ

Tờ trình nhấn mạnh việc sửa đổi luật nhằm khắc phục các hạn chế hiện hành. Đồng thời, dự luật đổi mới tư duy theo hướng Thủ đô không chỉ “thực thi chính sách” mà còn tham gia “thiết kế chính sách”.

Dự thảo luật tập trung phân quyền mạnh cho TP Hà Nội thay vì quy định chi tiết như trước. Cách tiếp cận này tạo không gian cho chính quyền thành phố chủ động quyết định, sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Dự luật giao HĐND TP quyền quyết định áp dụng các chính sách ưu đãi hơn trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau có quy định thuận lợi hơn.

Đáng chú ý, dự thảo phân quyền tối đa trên tất cả lĩnh vực từ tổ chức bộ máy, ngân sách, quy hoạch đến ứng dụng công nghệ số và liên kết vùng. Dự luật cũng cho phép TP thí điểm các cơ chế mới để thử nghiệm các mô hình quản lý, phát triển.

Một điểm mới khác là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, luật không quy định chi tiết mà giao quyền chủ động cho chính quyền thành phố tổ chức thực hiện.

Theo thống kê, dự thảo luật giao tổng cộng 192 thẩm quyền cho TP Hà Nội. Trong đó gồm 50 thẩm quyền kế thừa, 57 thẩm quyền từ cơ quan cấp trên và 85 thẩm quyền mới chưa được pháp luật quy định.

Đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát, tránh rủi ro

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cơ bản đồng tình với định hướng phân quyền mạnh cho Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP trong ban hành văn bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, cần thiết kế chặt chẽ trình tự đối với các văn bản có nội dung khác quy định của cơ quan cấp trên. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị có cơ chế tự chấm dứt đối với các chính sách thí điểm không hiệu quả.

Đặc biệt, dự thảo cần làm rõ giới hạn và cơ chế kiểm soát các chính sách tài chính, đầu tư để bảo đảm linh hoạt nhưng không trùng lặp, hạn chế rủi ro ngân sách.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội thảo luận và thông qua ngay tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.