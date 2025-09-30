Ông Nguyễn Văn Nên: Đắk Lắk phải nhìn xa hơn, rộng hơn để chuyển mình 30/09/2025 14:56

(PLO)- Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu Đắk Lắk phải nhìn xa hơn, rộng hơn để chuyển mình trong kỳ nguyên mới.

Ngày 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.T

Tám nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá

Báo cáo chính trị của đại hội do ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trình bày nêu nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk đề ra 18 chỉ tiêu.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 153 triệu đồng/người trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng từ 11%/năm trở lên.

Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2%/năm trở lên; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3%/năm trở lên. Đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025…

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.H

Tỉnh Đắk Lắk cũng đặt ra tám nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cần trả lời câu hỏi lớn trong 5 năm tới mong muốn gì

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: H.T

Theo ông Nên, bên cạnh những thành quả, thành tựu đạt được, Đắk Lắk vẫn có những hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, thiếu đột phá, tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ; du lịch, lâm nghiệp có nhiều thế mạnh nhưng chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của địa phương...

Thay mặt Bộ Chính trị, ông yêu cầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cần định vị lại, cần trả lời câu hỏi lớn trong 5 năm tới tỉnh mong muốn gì. Qua đó, Đắk Lắk tự trả lời, hiện thực hóa bằng hành động phải làm gì, làm như thế nào.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế rất đặc biệt để phát triển kinh tế mở nhờ có rừng, có cảng biển nước sâu, bờ biển dài.

Ông lưu ý trong thời gian tới, Đắk Lắk cần ưu tiên đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mọi cấp học...

Đồng thời, tỉnh cần tập trung củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân... bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Ông Nên nói Đắk Lắk không chỉ nhìn về đại hội, mà phải nhìn xa hơn, rộng hơn, không chỉ duy trì mà phải chuyển mình trước hành trình mới với chính quyền hai cấp.

Trước hết, mỗi cán bộ không chỉ giỏi về thực thi nhiệm vụ, mà còn phải sáng tạo, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chính quyền địa phương phải gần dân, sâu sát với dân, lắng nghe, đối thoại, cùng đồng hành với người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội; phải làm sao cho mọi người dân từ buôn làng đến thành thị đều có cơ hội vươn lên.